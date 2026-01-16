Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε απαντήσεις για την υπόθεση της «Ομάδας Αλήθειας».

Η κυβέρνηση «απολαμβάνει με ανακούφιση» την επικείμενη αρχειοθέτηση της υπόθεσης της «Ομάδας Αλήθειας» τόνισε ο Γιώργος Καραμέρος, ζητώντας στη Βουλή απαντήσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να δοθούν απαντήσεις για τις «τριγωνικές σχέσεις εταιρειών επικοινωνίας που έπαιρναν δουλειές από δημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, πολλών εκατομμυρίων ευρώ» και που στη συνέχεια «παρείχαν στέγη στους βασικούς συντελεστές της “Ομάδας Αλήθειας”, ενώ είχαν και υπαλλήλους παρακαθήμενους στα έδρανα μαζί σας τον Κώστα Κυρανάκη, τη Δόμνα Μιχαηλίδου», αλλά και μικρότερα «πολιτικά ψάρια» όπως οι «Χρήστος Τζέλης, Ορσάκη Ρουσσέτου, Θανάσης Μπακόλας, Νίκος Λυσιγάκης κ.α».

Στην ερώτηση του Γιώργου Καραμέρου για την πορεία των ερευνών, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε αναφερόμενος στη διαδρομή της δικογραφίας που σχηματίστηκε με μηνυτήρια αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, σημειώνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης της αρχειοθέτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών.

«Η κυβέρνηση απολαμβάνει με ανακούφιση την επικείμενη αρχειοθέτηση της υπόθεσης, παρά την καταφανή παραβίαση του Ν. 3023/2002 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος», επεσήμανε ο κ. Καραμέρος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί «ενδεικτικό δείγμα των χειρισμών που έχουν φέρει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης για το κράτος δικαίου», πρόσθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι απαγορεύεται η έμμεση χρηματοδότηση κόμματος, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρούνται εταιρείες να χρηματοδοτούν δομές, ομάδες ή δράσεις που λειτουργούν υπέρ συγκεκριμένου κόμματος, με πολιτική προπαγάνδα, συντονισμό ή κατεύθυνση», τόνισε.

«Οφείλουν να εξεταστούν δεσμοί με κομματικά στελέχη, καθοδήγηση περιεχομένου, χρονικός και πολιτικός συγχρονισμός με κομματικές ανάγκες και φυσικά η αποκλειστική ή κατ’ ουσίαν μονομερής στήριξη ενός κόμματος», συνέχισε ο Γιώργος Καραμέρος και κάλεσε την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και τη Δικαιοσύνη να ερευνήσουν ουσιαστικά αν οι χρηματοδοτήσεις μέσω εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν για συστηματική, οργανωμένη και κατευθυνόμενη πολιτική δράση υπέρ κόμματος, εκτός θεσμικού πλαισίου, πρακτική που συνιστά σοβαρό ζήτημα παραβίασης της νομοθεσίας περί κομματικής χρηματοδότησης.

Τέλος, κάλεσε σε ενδελεχή και ουσιαστικό έλεγχο αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση πριν φτάσουμε σε μια ακόμα αρχειοθέτηση.

