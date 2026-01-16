Αξιολογήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές και δεν προέκυψε «οτιδήποτε μεμπτό».

Στο αρχείο τέθηκε η μήνυση που είχε υποβάλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για την Ομάδα Αλήθειας, όπως έκανε γνωστό από βήματος Ολομέλειας ο Γιάννης Μπούγας.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε πως η μηνυτήρια αναφορά μέσω της οποίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε τη διερεύνηση σχετικών δημοσιευμάτων για πιθανή σύνδεση της Νέας Δημοκρατίας με την «Ομάδα Αλήθειας» και την εταιρεία Blue Skies, αξιολογήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε μεμπτό.

«Αυτό που περιγράψατε θα μπορούσε να μπαίνει δίπλα ως κείμενο σε οργανισμούς που θέτουν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις στο κράτος δικαίου», ανέφερε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε υποβάλλει τη σχετική ερώτηση.

«Η Δικαιοσύνη δεν είναι για να επικυρώνει τις μηνύσεις που κάνει ο πρόεδρός σας. Κρίθηκε πως δεν υπάρχει σκάνδαλο», απάντησε ο κ. Μπούγας, σημειώνοντας απευθυνόμενος στον κ. Καραμέρο: «Λέτε ότι φταίει η Ομάδα Αλήθειας, αλλά στη πραγματικότητα φταίει η ανερμάτιστη πολιτική σας».