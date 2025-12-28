Γεννήθηκε το 1960 στο Περιστέρι, με καταγωγή από τη Μάνη και εργάστηκε ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων εμπορίας αυτοκινήτων.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του στελέχους της Μιχάλη Λεκάκου εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα η ΝΔ αναφέρει:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Πρόεδρο της Β2 ΔΕΕΠ Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μιχάλη Λεκάκο.

Γεννήθηκε το 1960 στο Περιστέρι, με καταγωγή από τη Μάνη και εργάστηκε ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων εμπορίας αυτοκινήτων.

Εντάχθηκε από τα μαθητικά του χρόνια στη ΜΑΚΙ και έπειτα στην ΟΝΝΕΔ. Πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων της Νέας Δημοκρατίας, διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου, Γραμματέας της Β7 Νομαρχιακής Επιτροπής Περιστερίου, Αντιπρόεδρος της Β2 ΔΕΕΠ Δυτικού Τομέα Αθηνών και αιρετό μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές, οι Νεοδημοκράτισσες και οι Νεοδημοκράτες της Δυτικής Αθήνας αναγνώρισαν τη διαχρονική προσφορά του στην Παράταξη, εκλέγοντάς τον Πρόεδρο της Β2 ΔΕΕΠ.

Ο Μιχάλης Λεκάκος αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό τόσο για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας στη Δυτική Αθήνα, όσο και για την προώθηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έντονη ήταν η δραστηριοποίησή του στα κοινά του Περιστερίου, όπου διακρίθηκε για την προσφορά του στον συνάνθρωπο, το ήθος, την αξιοπρέπεια και την εντιμότητά του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».