Την αγωνία τους για τα άμεσα προβλήματα των απλήρωτων ενισχύσεων, του υψηλού κόστους παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων τους σε πολύ χαμηλές τιμές που όμως πωλούνται πανάκριβα στους καταναλωτές, εξέφρασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των Τρικάλων στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη ζητώντας παράλληλα ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα.

«Το να βγαίνουμε κάθε χρόνο στον δρόμο και να διεκδικούμε τα αυτονόητα, δεν μας βγάζει πουθενά. Τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει στο απροχώρητο, τα χωριά μας ερημώνουν» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως αποτελεί εθνική προτεραιότητα να μην ερημώσει η ύπαιθρος και χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. «Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί. Θα έπρεπε να μπορείτε να παράγετε και να καταναλώνετε τη δική σας ενέργεια και όχι να είστε πελάτες ισχυρών συμφερόντων που έχουν κάνει πάρτι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση των κόκκινων δανείων των συνεταιρισμών. Θα έπρεπε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ στα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι να έχει γίνει ένα ριφιφί των βασικών ενισχύσεων, των επιδοτήσεων από επιτήδειους της Νέας Δημοκρατίας και να μην επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της» σχολίασε κάνοντας λόγο για αδιέξοδο των παραγωγών ως «αποτέλεσμα της διαφθοράς, της ανικανότητας και της ατιμωρησίας της σημερινής κυβέρνησης».

Σταχυολόγησε επιπλέον τις παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: «Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αναθεωρηθεί. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι διοικήσεις πρέπει να επιλέγονται με διεθνή διαγωνισμό και μάλιστα με πενταετή θητεία ώστε να μην είναι ρουσφετομάγαζο του εκάστοτε πρωθυπουργού και του περιβάλλοντός του. Προτείνουμε οι παραγωγοί να παίρνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών καθώς και την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου για να το παίρνετε αφορολόγητο από την αντλία. Προτείνουμε επίσης να υπάρχει πλαφόν σε κάποιους συντελεστές του κόστους παραγωγής, δηλαδή να βλέπουμε ποιες είναι οι υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και να υπάρχει ένας μέσος όρος στη δυνατότητα αύξησης στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές».

Επισήμανε ότι κάθε χρόνο μειώνεται αισθητά ο αριθμός των νέων αγροτών και υπογράμμισε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παροχή κινήτρων για εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο, τη δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα, παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες καθώς και την αναβίωση του προγράμματος παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.





Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «η διαχείριση του νερού είναι ένα κοινωνικό αγαθό, πρέπει να είναι στα χέρια του κράτους, της αυτοδιοίκησης και των παραγωγών. Δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν θα φτιάξουμε -μετά την ενέργεια- μια νέα ομηρία».

Και επανέλαβε ότι πρέπει να δημιουργηθούν πολλά κέντρα αναπαραγωγής ζώων στη χώρα μας σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς: «Δεν γίνεται σε κάθε καταστροφή είτε είναι ο Daniel είτε η πανώλη είτε η ευλογιά να είστε εκτεθειμένοι και να πρέπει να κάνουμε νέες εισαγωγές ζώων στη χώρα».

Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση ότι υπάρχει καθολική ατιμωρησία: «Τη μια έχουμε τις υποκλοπές, την άλλη τα Τέμπη, την άλλη τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι μόνιμα στην Αθήνα, αλλά κάποιοι είναι στο απυρόβλητο. Αν δεν πληρώσουν κάποιοι -δεν το λέω εκδικητικά, το λέω βάσει των ευθυνών που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση- δυστυχώς θα έχουμε πράσινο σήμα σε μεγαλύτερα φαινόμενα διαφθοράς που θα υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον, γι' αυτό σας δεσμεύομαι να αναλάβουμε πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του άρθρου 86».