Φωτιές άναψε στην Ολομέλεια της Βουλής, η κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η παραδοχή της πως συγγενής της κέρδισε το λαχείο.

«Η ΝΔ είναι ένα απέραντο πλυντήριο μαύρου χρήματος και σκανδάλων», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτηρίζοντας την ΝΔ «κόμμα καζίνο», καθώς τόσο η κ. Σεμερτζίδου όσο και ο κ. Στρατάκης δήλωσαν πως είχαν κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

«Η ΝΔ είναι ένα κόμμα που μοιράζει εκατομμύρια και λαχεία και όλοι οι υπερτυχεροί κερδίζουν στο τζακ ποτ από αιγοπρόβατα», πρόσθεσε, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά από πλευράς κυβέρνησης, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για διαστρέβλωση της αλήθειας καθώς όπως είπε το 2017 που κέρδισε η κόρη του «Χασάπη» τρεις φορές το λαχείο, κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ,.

«Γιατί ο κ. Στρατάκης χρεώνεται στη ΝΔ, όταν ο ίδιος στην Εξεταστική, δήλωσε ΠΑΣΟΚ και οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου», διερωτήθηκε παράλληλα. .