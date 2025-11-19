«Γιατί κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στα όσα αφηγήθηκε για το συμβάν ο ίδιος ο μάρτυρας;».

«Χρειάστηκε μισή ημέρα για να καλύψει η Νέα Δημοκρατία την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του εισηγητή της στην εξεταστική επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε νέα ανακοίνωση.

«Χαρακτηρίζουν ψέματα το γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης κινήθηκε επιθετικά φωνασκώντας εναντίον του μάρτυρα, όταν διακόπηκε η συνεδρίαση. Άραγε αυτά τους περιέγραψε ο κ. Νικολόπουλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που γύρισε άρον άρον στην αίθουσα για να παρέμβει; Δεν διάβασαν στα πρακτικά της συνεδρίασης τι δήλωσαν όσοι βουλευτές παρενέβησαν για να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη; Γιατί κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στα όσα αφηγήθηκε για το συμβάν ο ίδιος ο μάρτυρας;».

Μάλιστα όπως επισημαίνεται «το πιο προβληματικό και ανησυχητικό, όμως, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η φιλελεύθερη παράταξη όχι μόνο ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις υπερασπίζεται και τις βάζει στη βιτρίνα της. Η κάλυψη τέτοιου είδους πρακτικών είναι συνενοχή.

Θα το επαναλάβουμε: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολιτική κριτική που τους ασκεί. Θα είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι στον κατήφορο της αλαζονείας και της καθεστωτικής τους αντίληψης.»