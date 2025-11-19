Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Μακάριο Λαζαρίδη, «καθρέφτη της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Για «υποκριτικό παραλήρημα» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία μετά τη σφοδρή επίθεση για τον Μακάριο Λαζαρίδη.

«Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει λέγοντας πως «η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος».

Η Νέα Δημοκρατία προσθέτει ακόμα πως όλα αυτά γίνονται «λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε.Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση».

»Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» αναφέρι η Νέα Δημοκρατία και ακταλήγει λέγοντας πως «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος».

ΠΑΣΟΚ: Έκθετοι κυβέρνηση και Μητσοτάκης

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε τον Μακάριο Λαζαρίδη, «καθρέφτη της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «η σιωπή της και η κάλυψη που παρέχει στην αήθη συμπεριφορά του εισηγητή της, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά σε βάρος μάρτυρα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι αποκαλυπτική».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχουν ατόφια την ευθύνη» και καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι».