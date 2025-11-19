Αποκαλυπτική, χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ «τη σιωπή και την κάλυψη που παρέχει στην αήθη συμπεριφορά του εισηγητή της» η κυβέρνηση.

Σφοδρή επίθεση στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «προσπαθεί με απειλές να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική και να φιμώσει τα κόμματα του Κοινοβουλίου».

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε τον Μακάριο Λαζαρίδη, «καθρέφτη της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «η σιωπή της και η κάλυψη που παρέχει στην αήθη συμπεριφορά του εισηγητή της, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά σε βάρος μάρτυρα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι αποκαλυπτική».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχουν ατόφια την ευθύνη» και καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι».