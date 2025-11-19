Οι επίμονες ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη προς τον Σταύρο Τζεδάκη λόγω της σχέσης του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και οι αιχμές για την δραστηριότητά του μάρτυρα ως κτηνοτρόφος και την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως αντιπεριφερειάρχη, ανέβασαν το θερμόμετρο στο κόκκινο τόσο μεταξύ των δύο, όσο και μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ, με την Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

Ενδεικτικοί της έντασης που επικράτησε είναι οι παρακάτω διάλογοι:

Μ. Λαζαρίδης: βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, είστε κολλητός του κ. Ανδρουλάκη και δεν του είπατε τίποτα

Σ. Τζεδάκης: Δεν είναι δουλειά μου να μετράω πρόβατα

Μ. Λαζαρίδης: Δουλειά σας είναι η κτηνιατρική βάση δεδομένων. Βλέπω το ΦΕΚ. Ναι ή Όχι;

Ε. Λιακούλη: Θα τον χτυπήσει κιόλας φωνάζει; Τραμπουκισμός λέγεται αυτό.

Μ. Λαζαρίδης: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολο θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν…

Σ. Τζεδάκης: Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες η βασική στόχευσή τους είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων…

Ε. Λιακούλη: δεν σας βγαίνει.

Μ. Λαζαρίδης: Αν μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που είστε στο 12%.

Οι τόνοι ανέβηκαν και άλλο όταν ο μάρτυρας απάντησε στον Μακάριο Λαζαρίδη πως δεν κολλάει εργόσημο σε ξαδερφό του που βοηθάει με τα ζώα.

Μ. Λαζαρίδης: Ξέρετε ότι αν κάποιος έχει μίνι μάρκετ και είναι μόνος του και βρεθεί με αδερφό ή αδερφή να βοηθάει θα φάει πρόστιμο 10χιλιάδες. Χρησιμοποιεί συγγενικά του πρόσωπα χωρίς να τους κολλάει εργόσημα. Τίτλος; Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για τον αγροτικό τομέα δεν κολλάει εργόσημα σε ανθρώπους που πάνε να τον βοηθήσουν.

Σ. Τζεδάκης: Αυτός είναι ο τίτλος για την ομάδα αλήθειας;

Μ. Λαζαρίδης: Μαγκιές όχι εδώ. Να τον επαναφέρετε στην τάξη κ. πρόεδρε.

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε τελείως όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε σκωπτικά για τον μάρτυρα πως «έχετε πάρει και βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, καλό μάθημα σας έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ», με τον πρόεδρο της εξεταστικής να αναγκάζεται να διακόψει για να πέσουν οι τόνοι.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με την Ευαγγελία Λιακούλη να καταγγέλλει τον Μακάριο Λαζαρίδη πως «έκανε μπούλινγκ» στον μάρτυρα μόλις έκλεισαν μικρόφωνα και κάμερα, προαναγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί για το περιστατικό στον Πρόεδρο της Βουλής.

Επίσης κατήγγειλε τον εισηγητή της ΝΔ πως χρησιμοποίησε υβριστικό χαρακτηρισμό εις βάρος του Αλέξανδρου Καζαμία, με το βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης τον χαρακτήρισε ως «εθνική εξαίρεση».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στον μάρτυρα λέγοντας ότι απλώς τον προσέγγισε ρωτώντας τον για ποιο λόγο χρησιμοποίησε τη τεχνική λύση και τώρα καταγγέλλει τις υπουργικές αποφάσεις. «Δεν έχει το θάρρος ως άνδρας να του ζητήσει συγγνώμη», επανήλθε η Ευαγγελία Λιακούλη, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να μην δίνει συνέχεια.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

«Nτράπηκε και η ντροπή» - Καταδίκη της ανοίκειας επίθεσης του Μ. Λαζαρίδη στον μάρτυρα.

Ομόθυμα καταδικάστηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης η ανοίκεια και πρωτοφανής επίθεση του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη στον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Τζαδέκη, ο οποίος όχι μόνο λεκτικά, αλλά ακόμη κι αφού διέκοψε τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής για να τον επανφέρει στην τάξη, κατευθύνθηκε στον μάρτυρα απειλητικά φωνάζοντας του: «τί μιλάς ρε εσύ; Έχεις το θράσος να έρχεσαι εδώ και να μας λες διάφορα;» , ενώ στους ψυχραιμότερους που έσπευσαν να τον απομακρύνουν, απευθυνόταν εκτός εαυτού με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, φτάνοντας να αποκαλέσει « εθνική εξαίρεση» τον βουλευτή –εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμία

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η Εισηγήτρια στη σημερινή εξέταση Ε. Λιακούλη καθώς και τα μέλη της Επιτροπής βουλευτές Α. Πουλάς και Γ. Μουλκιώτης, καταδίκασαν ρητά την επίθεση και ζήτησαν από το Προεδρείο την αποκατάσταση με συγγνώμη προς το πρόσωπο του μάρτυρα. Επιπλέον καταδίκασαν απερίφραστα τον χαρακτηρισμό του κ. Λαζαρίδη προς τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ως «εθνική εξάιρεση» και δήλωσαν ότι είναι απαράδεκτη και διαρκώς επιδεινούμενη η συμπεριφορά του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και ότι θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, διαμαρτυρία για το περιστατικό, ζητώντας συστάσεις στον κ. Λαζαρίδη για τη συμπεριφορά του.

Προηγούμενα και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να παραπλανήσει τον μάρτυρα με δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα, που είχε δημοσιοποιήσει η ίδια …η Νέα Δημοκρατία και χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα να απαντήσει.

Ο εκνευρισμός του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας καταφανώς προήλθε από το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αποδείξει τους ψευδέστατους ισχυρισμούς που έστω για μια ημέρα η Νέα Δημοκρατία κατασκεύασε, ότι ο εν λόγω μάρτυρας ενεπλάκη σε παράνομες επιδοτήσεις.

Αποκαλύφθηκε από την μαρτυρική κατάθεση ότι ο εν λόγω μάρτυρας είναι κτηνοτρόφος, πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ίδια στοιχεία για τις δηλώσεις του μέσα στον χρόνο και πάντα έκανε τις δηλώσεις του μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του τόπου που διαμένει.

Κατέθεσε ο μάρτυρας ακριβώς τις αρμοδιότητες που ο ίδιος ασκεί και αφορούν στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής και ουδεμία σχέση έχει με την καταμέτρηση των ζώων που είναι αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αρμοδιότητα της οποιαδήποτε Περιφέρειας ή περιφερειακής υπηρεσίας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε το ΔΤ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που ξεκαθαρίζει απολύτως ότι αρμοδιότητα της καταμέτρησης των ζώων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακοίνωση της ΠΟΔΕΓΥ που με ακρίβεια περιγράφουν το θέμα .

Οι Περιφέρειες μεριμνούν και σχετίζονται με βάσεις δεδομένων μόνο για υγειονομικούς λόγους και σε επίπεδο δειγματοληπτικών ελέγχων, τόνισε ο μάρτυρας.

Επίσης, σε ό,τι αφορά στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, που αν υπήρχαν δεν θα μπορούσαν να οργιάσουν οι επιτήδειοι, ο κ Τζεδάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης σύναψε δύο προγραμματικές συμβάσεις , τόσο το 2021 όσο και το 2023 , αλλά δυστυχώς με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα διαχειριστικά σχέδια δεν προχώρησαν.