Ο εισηγητής της ΝΔ προανήγγειλε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον της επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στέφανίας Μουρελάτου, για ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στην οποία καταλογίζουν στον κ. Λαζαρίδη «συμπεριφορά μέλους ακροδεξιάς αγέλης σε πογκρόμ».

Στα άκρα οδηγήθηκε η ένταση που δημιουργήθηκε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατά την εξέταση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και μέλους της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Τζεδάκη.

Πριν από λίγο, ο εισηγητής της ΝΔ προανήγγειλε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον της επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στέφανίας Μουρελάτου, για ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στην οποία καταλογίζουν στον κ. Λαζαρίδη «συμπεριφορά μέλους ακροδεξιάς αγέλης σε πογκρόμ».

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε νέο γύρο έντασης, με την Ευαγγελία Λιακούλη να επιμένει στις καταγγελίες της περί επίθεσης στον μάρτυρα και να ζητά την απόσυρσή του από την ΝΔ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να μην αποδέχεται ότι επιτέθηκε στον κ. Τζεδάκη και να αναφέρει ότι οι νομικοί του σύμβουλοι θα εξετάσουν και μήνυση εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Η επίμαχη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος»

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τους τραμπουκισμούς Λαζαρίδη σε βάρος μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.

Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής . Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης.

Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του Πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του.

Συνεπώς αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης .