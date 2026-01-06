Αναλυτικά όσα αναφέρει σε συνέντευξή του.

O Νικόλας Φαραντούρης με αφορμή τα όσα έλαβαν χώρα τις τελευταίες ώρες δηλώνει πως: «Έχω κάνει δήλωση λέγοντας ότι οι έδρες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το απόλυτο κριτήριο και καταλύτης. Από κει και πέρα τόσο οι βουλευτές Επικρατείας όσο και οι βουλευτές περιφερειών, είτε εκλέγονται με σταυρό, είτε με λίστα, εκλέγονται όπως λέμε στο Σύνταγμα, με ελεύθερη εντολή και δεσμεύονται μόνο από τη συνείδησή τους και το Σύνταγμα. Και ο καθένας σταθμίζει και αναμετριέται με τον ίσκιο του και με το μπόι του», υπενθυμίζοντας όσα είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο topontiki.gr.

Η συνέντευξή του τότε είχει ως εξής:

Το παρών που εκφράσατε με την περίφημη δήλωση στις Πρέσπες εξελήφθη από πολλούς ως δήλωση υποψηφιότητας για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι;

Βρέθηκα στις Πρέσπες προσκεκλημένος του Επιμελητηρίου Φλωρίνης για την επετειακή εκδήλωση των 90 χρόνων από την ίδρυσή του, ως τιμώμενος ομιλητής. Οι Πρέσπες είναι μια εμβληματική τοποθεσία για τη χώρα μας. Σηματοδοτεί την εξωστρέφεια και κατά τη γνώμη μου, την δραστήρια, ενεργητική εξωτερική πολιτική που ταιριάζει σε μια χώρα με αυτοπεποίθηση. Ταυτόχρονα, είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ ένα ορόσημο πολιτικό, διότι έδειξε ότι έχει την αυτοπεποίθηση να λύνει προβλήματα και όχι να τα βάζει κάτω από το χαλί. Σε μια τέτοια τοποθεσία νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συγκυρία για να στείλω ένα διπλό μήνυμα. Eνα μήνυμα πρώτον προς την κυβέρνηση ότι οι Πρέσπες ακριβώς σηματοδοτούν αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Δηλαδή να λύνει προβλήματα και να κοιτά με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον.

Και το δεύτερο μήνυμα προς το εσωτερικό μας, προς το σπίτι μας, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δυστυχώς χειμαζόμενος από τα εσωτερικά του, έχει μπει σε ένα σπιράλ φθοράς, το οποίο θεωρώ ότι είναι μεν αναστρέψιμο, πλην όμως είναι εξαιρετικά δυσάρεστο.

Ένα χειμαζόμενο όπως λέτε κόμμα μπορεί να ανταποκριθεί στο θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Νομίζω ότι είναι πασίδηλο, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που χρησιμοποιούμε και στα νομικά. Δεν χρήζει δηλαδή περαιτέρω αποδείξεως το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στα καλύτερά του. Αυτό εμένα με λυπεί πολλαπλώς. Όχι μόνο ως κομματικό μέλος, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά ως Έλληνα πολίτη, ενεργό πολίτη και εκλεγμένο Έλληνα ευρωβουλευτή στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, που εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο για τη σταθερότητα της χώρας μας και την υγιή λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Και επειδή λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν και θα ήταν στρουθοκαμηλισμός να καμωνόμαστε ότι δεν τα βλέπουμε, πήρα την πρωτοβουλία να στείλω ένα μήνυμα. Μήνυμα ενότητας. Μήνυμα αφύπνισης σε πρώτο χρόνο, αλλά και μήνυμα αντεπίθεσης στα προβλήματα της καθημερινότητας που προσπερνά η κυβέρνηση με δυσμενείς συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Φτάνει πια με την εσωστρέφεια! Πάμε να δώσουμε μια ελπίδα. Αυτό μπορεί να συνιστά ένα μήνυμα παρουσίας στα πολιτικά πράγματα. Και γιατί όχι, θα έλεγα εγώ! Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση όλων μας το ηχηρό παρών όταν το σπίτι μας έχει πιάσει φωτιά. Προφανώς δεν είναι δήλωση υποψηφιότητας, δεδομένου ότι δεν είναι η ώρα για κατάθεση υποψηφιοτήτων αφού καμία σχετική τέτοια διαδικασία δεν έχει εκκινήσει.

Αν έχουμε στο μέλλον, θα είστε ένας από τους υποψήφιους;

Αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που ακούγονται και γράφονται διάφορα: προτάσεις μομφής, εκλογές κλπ κλπ. Το να προκαταλάβω τις διαδικασίες στα κομματικά όργανα και να μιλήσω για κάτι υποθετικό δεν είναι ούτε σώφρον αυτή τη στιγμή ούτε εποικοδομητικό. Και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Το παρών που δήλωσα για το “σπίτι μας” νομίζω ότι εκφράζει τη συντριπτική πλειονότητα των φίλων μας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Αντίστοιχο παρών, με διάθεση συναίνεσης, ενότητας, συμπερίληψης και αφύπνισης έχουν όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος.

Είπατε πριν για πρόταση μομφής. Πρέπει να τεθεί η πρόταση μομφής κατά του κ. Κασσελάκη στην Κεντρική Επιτροπή;

Οι όποιες διαδικασίες αν και εφόσον (εντελώς υποθετικά) εκκινήσουν και από όποιον και αν εκκινήσουν, θα έχουν τη δική τους σημασία, ανάλογα με το πρόσωπο ή ανάλογα με την αφορμή ή ανάλογα με το επιχείρημα. Εγώ όπως γνωρίζετε ούτε σε κάποια ομάδα ανήκω, ούτε υποστηρίζομαι από κάποια ιδιαίτερη ομάδα, ούτε έχω ανοίξει τέτοια ζητήματα, πολλώ δε μάλλον όταν δεν είμαι καν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ακούω με σεβασμό όλες τις απόψεις και με δεδομένη τη θεσμική μου ιδιότητα τοποθετούμαι όταν έχω όλα τα δεδομένα.

Στηρίζετε τον Στέφανο Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ;

Διαχρονικά στηρίζω κάθε δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία. Το έκανα με συνέπεια επί Αλέξη Τσίπρα αλλά και επί Στέφανου Κασσελάκη. Δεν θα βρείτε καμία δημόσια δήλωσή μου υπονόμευσης ή αμφισβήτησης μιας δημοκρατικά εκλεγμένης ηγεσίας, διότι αυτό θεωρώ ότι είναι θεσμική μας υποχρέωση.

Από κει και πέρα, το αν έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε κάποια πράγματα, είτε επί της ουσίας, είτε επί της διαδικασίας, είτε επί της αισθητικής, είτε επί της πολιτικής ουσίας, κατά τη γνώμη μου δεν είναι θέμα ούτε δημοσιογραφικής έρευνας και καταγραφής, ούτε “τηλεοπτικού παλκοσένικου”. Είναι θέμα οργάνων. Και γι αυτό επίτρεψέ μου να διατηρήσω το δικαίωμα να εκφραστώ στα όργανα αυτά.

Θα επιμείνω. Ο Νικόλας Φαραντούρης στηρίζει την προεδρία Κασσελάκη;

Επαναλαμβάνω: Ο Νικόλας Φαραντούρης στηρίζει διαχρονικά οποιαδήποτε δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία, οποιοδήποτε δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, περιλαμβανομένου του προέδρου, της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται πάντα, αλλά αυτή είναι η δημοκρατική αρχή. Αυτήν ακολουθούσα πιστά επί Αλέξη Τσίπρα, αυτήν ακολουθώ και επί Στεφάνου Κασσελάκη. Προσοχή: Δεν σημαίνει ότι ταυτίζομαι. Δεν σημαίνει ενδεχομένως ότι συμφωνώ σε όλα. Σέβομαι όμως ως δημοκράτης τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και ως προς τούτο ήταν και η βασική μου διαφωνία με όσους συντρόφους από το παρελθόν αποχώρησαν.

Ένα ακόμα σημείο τριβής των τελευταίων ημερών είναι το αν ο κ. Κασσελάκης πρέπει να μπει στη Βουλή παίρνοντας τη θέση του κ. Ηλιοπούλου που παραιτήθηκε από το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να παραιτηθούν οι επιλαχόντες μετά τον κ. Ηλιόπουλο;

Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση επισκιάζει την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης με την Κυβέρνηση. Είναι σίγουρα πολύτιμος ο λόγος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις κοινοβουλευτικές διαδικασιών. Κι επειδή κι εγώ τυγχάνω κοινοβουλευτικός σε άλλο πλαίσιο, ευρωβουλευτής γαρ, πιστεύω ότι ο κοινοβουλευτικός λόγος πάντα διευκολύνει στο μήνυμα. Από την άλλη, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά ατελέσφορη, που δημιουργεί περισσότερες τριβές από ό, τι συναινέσεις, δεδομένου ότι ήδη κάποιοι από τους υποψήφιους βουλευτές Επικρατείας έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν την έδρα. Άρα, προς τι η συζήτηση; Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτό είναι ακόμη περισσότερο νερό στο μύλο της εσωστρέφειας.

Νόμιμο μεν ναι αλλά και ηθικό είναι να μην παραδοθεί η έδρα, εφόσον ο κ. Ηλιόπουλος παραιτήθηκε για να δοθεί η έδρα στον Στέφανο Κασσελάκη;

Έχω κάνει δήλωση λέγοντας ότι οι έδρες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το απόλυτο κριτήριο και καταλύτης. Από κει και πέρα τόσο οι βουλευτές Επικρατείας όσο και οι βουλευτές περιφερειών, είτε εκλέγονται με σταυρό, είτε με λίστα, εκλέγονται όπως λέμε στο Σύνταγμα, με ελεύθερη εντολή και δεσμεύονται μόνο από τη συνείδησή τους και το Σύνταγμα. Και ο καθένας σταθμίζει και αναμετριέται με τον ίσκιο του και με το μπόι του. Από τη στιγμή όμως που ξεκινάει μια συζήτηση στις οργανώσεις, η οποία γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι ατελέσφορη, αυτό ανακυκλώνει μια εσωστρέφεια τη στιγμή που ο αντίπαλος είναι εκεί έξω. Και το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε λύση είτε εντός είτε εκτός κοινοβουλίου, με το λόγο και τον τρόπο σου στα προβλήματα της κοινωνίας και όχι να συνεχίσουμε αντεγκλήσεις εσωτερικές. Αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, ότι δεν θα ήταν και χρήσιμη και εξαιρετικά εποικοδομητική η κοινοβουλευτική παρουσία του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κύριος Πολάκης φαίνεται να προετοιμάζεται για να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νικόλας Φαραντούρη θα μπορούσε να είναι σε ένα κόμμα όπου πρόεδρός του θα ήταν ο Παύλος Πολάκης;

Επειδή, όπως είπα και από την αρχή, όλα αυτά είναι σχήματα πρωθύστερα, δεδομένου ότι ούτε υποψηφιότητες έχουμε ακόμη, πολύ δε περισσότερο διαδικασίες εκλογών, δεν θα ήταν σκόπιμο και σώφρον, κατά τη γνώμη μου, σε ένα τέτοιο πρόωρο στάδιο, να τοποθετηθώ για ενδεχόμενες ή για υποτιθέμενες υποψηφιότητες. Μέχρι στιγμής το μόνο που έχουμε απέναντί μας είναι τα προβλήματα του κόσμου και δυστυχώς μια παρατεταμένη κρίση και εσωστρέφεια που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χιλιάδων φίλων και μελών μας και ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.

Πάντως σε κάθε περίπτωση δηλώνετε παρών;

Αυτή είναι η αυτονόητη υποχρέωση κάθε ενεργού πολίτη, πολύ δε περισσότερο ενός στελέχους αιρετού, όταν το σπίτι του έχει πιάσει φωτιά.