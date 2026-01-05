Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή της δηλώσεις που Παύλου Μαρινάκη.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο αναφερόμενος στο τελεσίγραφο της κυβέρνησης προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα τονίζει πως «Στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου.

Στη συνέχεια με αριθμητικές αλχημείες προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ότι έλυσαν το … 70% των αιτημάτων και εμφάνισαν ως success story τις καθυστερήσεις πληρωμών και το «γαλάζιο» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έθεσε σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα»

Και καταλήγει «Σήμερα ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους».