Με την κατάθεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών.

Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη βρίσκονται ο Γιάννης Λαβράνος, πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, μέτοχοι της εταιρείας Intellexa, η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί αφορά μόνο πλημμελήματα για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Μετά από πολυετή έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024 η ηγεσία της Δικαιοσύνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις μόνο για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη δημιουργία και λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου παρακολουθήσεων υψηλόβαθμων στελεχών του κράτους.

Αν και κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών που ερευνούσαν για 18 μήνες την υπόθεση αποκάλυψαν στοιχεία που έδειχναν ότι ο μηχανισμός νόμιμων συνακροάσεων και το λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΥΠ για την παρακολούθηση υπουργών, ανώτατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, τα ευρήματα αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό πόρισμα.

Αυτό διότι ο συνταξιούχος πλέον αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, ο οποίος πήρε την υπόθεση από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών και την κράτησε για 9 μήνες, δεν κάλεσε τους υπουργούς θύματα των παρακολουθήσεων να καταθέσουν ούτε εξέτασε τα τηλέφωνά τους, τα οποία, όπως έχει αποδειχθεί, είχαν δεχθεί κακόβουλα μηνύματα μέσω του λογισμικού. Επιπλέον, δεν ασκήθηκαν διώξεις για βαρύτερα κακουργήματα, όπως η κατασκοπία και η παραβίαση κρατικών μυστικών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το καλοκαίρι του 2024, η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, δέχθηκε σφοδρή κριτική όταν αποδεχόμενη το πόρισμα Ζήση δήλωσε ότι η ΕΥΠ «αναντίλεκτα» δεν είχε καμία εμπλοκή στις παρακολουθήσεις και ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις μόνο για τις πλημμεληματικές πράξεις των εκπροσώπων των εταιρειών Krikel και Intellexa. Αυτό παρά το γεγονός πως το πόρισμα ανέφερε πως υπήρχαν 27 κοινοί στόχοι της ΕΥΠ και του Predator κάτι που ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, χαρακτήρισε ως «σύμπτωση».

Η δήλωσή αυτή της Γεωργίας Αδειλίνη, θεωρήθηκε ότι υποβάθμισε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, περιορίζοντας το εύρος της ποινικής διερεύνησης. Αξίζει να σημειωθεί πως το γεγονός πως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, δεν περιέγραψε κακουργήματα στο πόρισμά του είχε ως αποτέλεσμα το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην οδηγηθεί ποτέ σε ανακριτή, κάτι που οι περισσότεροι πολίτες δεν γνωρίζουν. Η υπόθεση των υποκλοπών που ήταν στην προανάκριση για 27 μήνες δεν πήγε ποτέ σε ανακριτή.