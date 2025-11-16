Θα επισκεφθεί το Σαν Ντιέγκο και τον Άγιο Φραγκίσκο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου θα επισκεφθεί το Σαν Ντιέγκο και τον Άγιο Φραγκίσκο.

Κατά την επίσκεψή του στο Σαν Ντιέγκο, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα επισκεφθεί το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (Naval Information Warfare Center Pacific, NIWC), όπου θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του.

Το Κέντρο είναι ευρέως γνωστό σε διεθνές επίπεδο για την ειδίκευσή του στην κατασκευή Μη Επανδρωμένων Εναέριων και Θαλάσσιων Οχημάτων, στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στον Κυβερνοπόλεμο, καθώς και στις ασφαλείς επικοινωνίες για πλοία, υποβρύχια, Μη Επανδρωμένα Οχήματα και επίγειες δυνάμεις.

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Άγιο Φραγκίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Eρευνητικό Eργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ (Stanford) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και θα συνομιλήσει με Καθηγητές και μέλη του ερευνητικού προσωπικού. Το Εργαστήριο εστιάζει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη υποδομών μεγάλης κλίμακας και αρχιτεκτονικών εφαρμογών για νέες πλατφόρμες λογισμικού, όπως και στην αυτοματοποίηση των υπολογιστικών πλατφορμών.

Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα έχει επαφές με το Διοικητικό Συμβούλιο και ακαδημαϊκούς του Ινστιτούτου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα έχει συνάντηση στα γραφεία της Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αγίου Φραγκίσκου κ.κ. Γεράσιμο.

Το βράδυ της Τρίτης 18/11/2025 θα συναντηθεί με την Αντι-Κυβερνήτη της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, Ελένη Κουναλάκη.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με ομογενείς ακαδημαϊκούς και στελέχη εταιρειών που ειδικεύονται στους τομείς της Ρομποτικής, της Καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοάμυνας και της Ασφάλειας.