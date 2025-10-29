«Οι πολίτες σήμερα, η κοινωνική πλειοψηφία, αντιμετωπίζουν μείζονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.Και για να αντιμετωπιστούν, απαιτείται πολιτική αλλαγή.»

Ο Αλέξης Χαρίτσης, από την Πάτρα, τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει την αυτοδιοίκηση και τις κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες στο έλεός τους, με αποτέλεσμα η κοινωνική κρίση να βαθαίνει.

Στη δήλωσή του υπογράμμισε την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δήμων, την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, τη δυσλειτουργία στην εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία, αλλά και την ανεπαρκή πολιτική προστασία, με αναφορά στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Πάτρα.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Πάτρα, για επαφές με τους τοπικούς φορείς, για να δούμε ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε κι εμείς, ως Νέα Αριστερά, πολιτικά και κοινοβουλευτικά, να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε. Δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και είναι κοινά σε όλη τη χώρα. Από τη μία, έχουμε μια κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Το βλέπουμε στο ζήτημα της εκπαίδευσης, το βλέπουμε στις δομές της δημόσιας Υγείας, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί στην εξαφάνιση.

Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στο ζήτημα που συζητάγαμε νωρίτερα με τις εκπροσώπους του Συλλόγου του ΚΕΘΕΑ. Και βεβαίως, πολύ μεγάλο βάρος πέφτει στους δήμους, πέφτει στην αυτοδιοίκηση, η οποία όμως επίσης έχει αφεθεί στο έλεός της. Συζητάγαμε πριν και με τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Πελετίδη, για όλα τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας δήμος -όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα- και πόσο μάλλον ένας μεγάλος δήμος, μιας πολύ σημαντικής περιοχής όπως είναι η Πάτρα. Ένας δήμος υποστελεχωμένος, υποχρηματοδοτημένος, χωρίς τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, χωρίς τις αρμοδιότητες και τα μέσα για να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα των πολιτών του. Βρισκόμαστε σε μια φάση που, αντίθετα με όσα προπαγανδίζει η κυβέρνηση περί ανάπτυξης και ξεπεράσματος της κρίσης, η κοινωνική κρίση βαθαίνει. Η αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει έναν ρόλο που δεν της αναλογεί, βάσει των δυνατοτήτων που έχει στα χέρια της. Το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση έχουν τεράστια ευθύνη γι’ αυτό. Και αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Γιατί την ίδια στιγμή βλέπουμε πολλά ιδιωτικά συμφέροντα να έρχονται να καλύψουν τα κενά που αφήνει το κράτος και που δεν μπορεί να καλύψει η αυτοδιοίκηση.»

Ο κ. Χαρίτσης κατήγγειλε ότι σημαντικά έργα υποδομών, όπως η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής και η παραχώρηση μέρους του λιμανιού, έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ ιδιωτικά συμφέροντα αναλαμβάνουν ρόλο που δεν τους αναλογεί.

«Η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση περί ανάπτυξης και ξεπεράσματος της κρίσης είναι ψευδής. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω πολιτικής αλλαγής και προοδευτικής κυβέρνησης που θα υπερασπίζεται τη κοινωνική πλειοψηφία», κατέληξε ο Χαρίτσης.

