Στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης τονίζει πως «σε έναν κόσμο που η Μαύρη Διεθνής απειλεί την ειρήνη και τη δημοκρατία, η 28η Οκτωβρίου είναι η υπόμνηση ότι οι λαοί μπορούν. Μπορούν να κάνουν αυτό που φαντάζει αδύνατο, να γίνει δυνατό.

Οι απλοί άνθρωποι, οι ανώνυμοι, οι ταπεινοί φαντάροι σταμάτησαν την πολεμική μηχανή της φασιστικής Ιταλίας. Και μετά την ήττα, οι ίδιοι άνθρωποι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αντιστασιακού κινήματος που μάτωσε για την ελευθερία, ανεξαρτησία και δημοκρατία. Δεν ξεχνάμε τη θυσία τους. Και αυτό δεν είναι ρητορικό σχήμα. Σχετίζεται με μια σαφή θέση στα διλήμματα που βρίσκονται μπροστά μας. Η «λογική» του πολέμου ή η πολιτική της Ειρήνης; Το δίκιο του ισχυρού ή το διεθνές δίκαιο; Το μίσος της Ακροδεξιάς ή μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης;

Οι άγνωστοι στρατιώτες του ηρωικού 1940-1944 δεν βολεύονται «παρά μόνο στον ήλιο». Στον ήλιο μιας Ελλάδας ελεύθερης, δημοκρατικής και αντιφασιστικής. Που έχει ως πρώτο και κύριο μέλημά της την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια των ανθρώπων της. Για τα μεγάλα «όχι» της εποχής μας. Για τη μεγάλη κατάφαση στο αίτημα για Ειρήνη, Ελευθερία και Δημοκρατία».

