Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης και της ΝΔ, τονίζει το ΚΚΕ.

«Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ και τη σφραγίδα της ΚΑΠ της ΕΕ, επιβεβαιώνουν το μεγάλο “φαγοπότι” όλων αυτών των ετών, το οποίο τώρα, με την παύση πληρωμών, φορτώνεται στις πλάτες των βιοπαλαιστών αγροτών», υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

Με αυτό τον τρόπο σχολιάζει ο Περισσός τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την παραίτηση του Γιάννη Καϊμακάμη από τη θέση του αντιπροέδρου.

«Γι’ αυτό και οι πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις που προετοιμάζονται είναι απόλυτα δίκαιες», συμπληρώνει το ΚΚΕ.