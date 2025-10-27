Νέο επεισόδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς έγινε γνωστή η παραίτηση του προσωρινού αντιπροέδρου του οργανισμού.

Παραιτήθηκε από τη θέση του ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, παραίτηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον Κώστα Τσιάρα.

Πριν 20 μέρες «φωτιές» άναψε στην εξεταστική επιτροπή η παραδοχή του νυν αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καϊμακάμη, πως η οικογένειά του ασχολείται με την εκτροφή βοοειδών και λαμβάνει επιδοτήσεις από τον Οργανισμό.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, που τον είχε ρωτήσει αρχικά αν ο ίδιος ή η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανήλθε ρωτώντας τον αν «αυτό αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων», με τον μάρτυρα να απαντά καταφατικά και να αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχει νομοθετικό κενό για τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή.

«Τώρα τρέχει η διαδικασία. Ουσιαστικά εμπεριέχεται στο νέο σχέδιο κατά της απάτης, εκεί τίθενται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν τεθεί η διαδικασία θα κοινοποιηθεί», ανέφερε, ενώ απαντώντας σε άλλη ερώτηση, τόνισε πως «εφόσον προκύψει κώλυμα θα παραιτηθεί».

Εν συνεχεία ωστόσο, αρνήθηκε ότι υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων όχι μόνο για τον ίδιο αλλά για οποιανδήποτε υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό κώλυμα, ενώ παραδέχθηκε ότι διαθέτει κτηνοτροφική επιχείρηση για την οποία δεν έχει πάρει επιδότηση όπως είπε και ότι είναι μέτοχος σε εταιρεία ζωοτροφών.

Ο κ. Καϊμακάμης ρωτήθηκε και για τη σχέση του με την Πόπη Σεμερτζίδου, καθώς ο ίδιος υπήρξε μέλος της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, λέγοντας πως την είχε γνωρίσει σε μια εκδήλωση το 2022 και πως έχει λάβει γνώση για την υπόθεσή της. Παράλληλα, είπε πως δεν γνώριζε αν ο Νίκος Σαλάτας ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας πως την ημέρα της εφόδου στα γραφεία του Οργανισμού δεν βρισκόταν εκεί.