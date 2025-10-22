Στον ίδιο χώρο που θέλει η κυβέρνηση να απαγορεύσει κάθε συγκέντρωση, έγινε η εξέγερση κατά του Όθωνα και απέκτησε Σύνταγμα η χώρα, είπε από το βήμα της Βουλής ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Τραγούδια θα γράφονται για τις «πλατείες που ήταν γεμάτες», όχι αποκλεισμένες από μία φοβισμένη εξουσία, ανέφερε κατά την παρέμβασή του στη βουλή για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θέλει να προστατεύσει την Ιστορία. Δεν υπάρχει όμως Ιστορία χωρίς τον λαό και τους αγώνες του. Στον ίδιο χώρο που θέλει η κυβέρνηση να απαγορεύσει κάθε συγκέντρωση, έγινε η εξέγερση κατά του Όθωνα και απέκτησε Σύνταγμα η χώρα. Εκεί που η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης είδαν "τσαντίρι" όλη η κοινωνία είδε αξιοπρέπεια» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ο ζωντανός αγώνας για δικαιοσύνη σήμερα είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Η Ιστορία δεν θα είναι καθόλου ευγενική με την κυβέρνηση. Τα τραγούδια που γράφονται και μιλάνε στην καρδιά του λαού, θα είναι πάντα για τις "πλατείες που είναι γεμάτες", όχι για τις αποκλεισμένες πλατείες από φοβισμένες εξουσίες. Τραγούδια θα γράφονται για ανθρώπους όπως ο Σωτήρης Πέτρουλας και όχι για τους πρωταγωνιστές της αποστασίας. Τα σκιάχτρα του αυταρχισμού στο καλύτερο που μπορούν να ελπίζουν είναι να γίνουν ένα σύνθημα, το οποίο όπως - έχει ήδη καταγράψει η ιστορία - θα υπάρχει μαζί με το όνομα τους και η λέξη κάθαρμα» τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.