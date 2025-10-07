Ο Ν. Φαραντούρης τόνισε ότι οι προσπάθειες 70 χρόνων για μία πραγματική Ένωση κινδυνεύουν να ακυρωθούν από έναν παροξυσμό εξοπλισμών εις βάρος της εσωτερικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, της έρευνας και καινοτομίας, της αγροτικής πολιτικής, του κοινωνικού κράτους και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με δριμεία κριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τον ευρωβουλευτή και μέλος των Επιτροπών Προϋπολογισμού, Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλα Φαραντούρη, άνοιξε στο Στρασβούργο η συζήτηση για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

{https://x.com/NFarantouris/status/1975490962005840137?s=19}

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσία και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, ο Ν. Φαραντούρης τόνισε ότι οι προσπάθειες 70 χρόνων για μία πραγματική Ένωση κινδυνεύουν να ακυρωθούν από έναν παροξυσμό εξοπλισμών εις βάρος της εσωτερικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, της έρευνας και καινοτομίας, της αγροτικής πολιτικής, του κοινωνικού κράτους και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως επισήμανε ο Έλληνας ευρωβουλευτής «πριν ένα χρόνο υποδεχθήκαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εκθέσεις των κκ. Λέττα και Ντράγκι και - ανεξαρτήτως πολιτικής αφετηρίας - συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρξιακές κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, απ' τις 380 συστάσεις της έκθεσης Ντράγκι που υιοθέτησε η Κομισιόν, μόνο ένα 10% έχει προχωρήσει».

Πρόσθεσε ότι «στον Προϋπολογισμό που παρουσίασε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, προβλέπει μειώσεις και περικοπές των πόρων για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, για τον αγροτικό τομέα, το περιβάλλον, τους νέους και την καινοτομία, προς όφελος των εξοπλισμών χωρίς στόχευση». Όπως σημείωσε, «ακόμη και ο Μάριο Ντράγκι προειδοποιεί σήμερα, ένα χρόνο μετά την έκθεσή του, ότι η ΕΕ πορεύεται χωρίς πυξίδα».

«Μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό», κατέληξε ο ευρωβουλευτής.

Οι εκθέσεις Λέττα και Ντράγκι

Οι εκθέσεις του Ενρίκο Λέττα, πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας και Μάριο Ντράγκι, πρώην Διοικητή της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας και πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, ξεκινούν από τη διαπίστωση ότι το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί δραματικά και ότι απαιτείται ανάληψη άμεσης δράσης εκ μέρους της ενωμένης Ευρώπης, αναφέρει η ανακοίνωση του κ. Φαραντούρη.

«Το κεντρικό μήνυμα της έκθεσης Λέττα είναι ότι η ενιαία αγορά πρέπει να μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από απλή αγορά. Η έρευνα, η καινοτομία και η εκπαίδευση κρίνεται αναγκαίο να ενταχθούν – ως "πέμπτη ελευθερία" – στον πυρήνα της Ενιαίας Αγοράς, η οποία πρέπει να διευρυνθεί στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της αμυντικής βιομηχανίας.

Εξάλλου, στο επίκεντρο της έκθεσης Ντράγκι βρίσκεται η αγωνία για την "υπαρξιακή πρόκληση" που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η οποία χρειάζεται να επενδύσει επιπλέον 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι προτάσεις της έκθεσης αρθρώνονται γύρω από πέντε μεγάλες οριζόντιες πολιτικές: κάλυψη της υστέρησης στην καινοτομία, απoανθρακοποίηση και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενίσχυση της ασφάλειας και της αμυντικής βιομηχανίας και μείωση των εξαρτήσεων, χρηματοδότηση επενδύσεων, ενδυνάμωση της διακυβέρνησης της ΕΕ.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης προτάσεις για την πολιτική ανταγωνισμού και την πολιτική συνοχής. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επισημάνσεις για την ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, καθώς και για γενναία χρηματοδότηση επενδύσεων και αντιμετώπισης άλλων αναγκών μέσω κοινού δανεισμού», καταλήγει η ανακοίνωση.