Στο Μαξίμου που βλέπουν τα ποσοστά της Ν.Δ. να κυμαίνονται – και μετά τις παροχές στη ΔΕΘ- πέριξ του 29%- με την πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO να δείχνει απώλεια μιας μονάδας από τα αντίστοιχα ποσοστά του Ιουνίου- ξέρουν ότι δεν έχουν περιθώρια περαιτέρω εκλογικής αιμορραγίας.

Αποφασισμένη εμφανίζεται η κυβέρνηση να βάλει «σαφή όρια» στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης για την εκταφή κάποιων σωρών από τους 57 νέους που έχασαν την ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών.

Να μην δεχθεί, δηλαδή, να ανοίξει ξανά νέος κύκλος ερευνών για τα αίτια της έκρηξης ακυρώνοντας στην πράξη το αποτέλεσμα της δουλειάς των δικαστικών αρχών.

Αυτό σημαίνει ότι θα υπερασπιστεί την απόφαση της δικαιοσύνης να απορρίψει εκταφές για θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της δίκης.

Το Μαξίμου καταλήγει σε αυτήν την απόφαση αφού βλέπει ότι το «πράσινο φως» για εκταφή μόνο για ταυτοποίηση των προσώπων δεν ικανοποίησε ούτε τους συγγενείς ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δηλώνουν έτοιμοι να το τραβήξουν στα άκρα...

Πυρ ομαδών

Αφορμή για την απόφαση της κυβέρνησης να υπάρξει κατηγορηματική απάντηση στάθηκε το μπαράζ των επιθέσεων που δέχεται από παντού. Το φαρμακερό σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι «όσοι παριστάνουν τον Κρέοντα ας σκεφθούν ότι μία τραγωδία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει η κάθαρση», η καθημερινή παρέλαση στο Σύνταγμα πολιτικών αρχηγών και κοινωνικών φορέων αλλά και δηλώσεις ακόμη και γαλάζιων βουλευτών που υποστηρίζουν- καλοπροαίρετα -το αίτημα του Πάνου Ρούτσι δίνουν την αίσθηση μιας νέας κοινωνικής αναταραχής που θα φέρει και πάλι την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα ρισκάρει μέτωπο με τους γονείς;

Βλέποντας ότι η υπόθεση κακοφορμίζει και οι πιέσεις με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι εντείνονται η κυβέρνηση θα ρισκάρει αυτό που απέφευγε τόσο καιρό.

Να ανοίξει μέτωπο με γονείς θυμάτων. Η επίκληση ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των γονιών θα σκοντάψει αναγκαστικά στη βούληση και την επιθυμία των ίδιων των γονιών να μάθουν την αλήθεια.

«Οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα στη δικογραφία»

Το Μαξίμου φαίνεται διατεθειμένο να πάρει το ρίσκο γιατί πιστεύει ότι δεν πρέπει να ανοίξει ξανά ένας κύκλος νέων αμφισβητήσεων σε θέματα που έχει κλείσει οριστικά η δικαιοσύνη. Στο ερώτημα των γονιών «γιατί δεν γίνεται δεκτό το δίκαιο αίτημα τους για τοξικολογικές» απαντά ότι «όλες οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα στην δικογραφία».

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχθεί την όποια αμφισβήτηση των πορισμάτων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία και τα οποία αποκλείουν την ύπαρξη άλλης χημικής ουσίας – πλην των ελαίων των αμαξοστοιχιών – που μπορεί να προκάλεσε την σφοδρή πύρινη σφαίρα στον τόπο του δυστυχήματος.

Πόλεμος στο παρασκήνιο

Ο αληθινός πόλεμος στο παρασκήνιο διεξάγεται ανάμεσα στους κυβερνητικούς που βλέπουν συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την επιμονή κάποιων να αναβιώσουν τις θεωρίες περί ξυλολίου και σε εκείνους που θέλουν να εξαντληθεί η συζήτηση περί κυβερνητικής συγκάλυψης στην τραγωδία των Τεμπών.

Στην μέση βρίσκονται οι γονείς η πίστη των οποίων έχει κλονιστεί και ως προς τον θεσμό της Δικαιοσύνης και ως προς την Πολιτεία και την κυβέρνηση.

Τελική αναμέτρηση

Στο Μαξίμου που βλέπουν τα ποσοστά της Ν.Δ. να κυμαίνονται – και μετά τις παροχές στη ΔΕΘ- πέριξ του 29%- με την πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO να δείχνει απώλεια μιας μονάδας από τα αντίστοιχα ποσοστά του Ιουνίου- ξέρουν ότι δεν έχουν περιθώρια περαιτέρω εκλογικής αιμορραγίας.

Εξ ου και η επανεμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιπαράθεση για τα Τέμπη αλλά κα ο οξύς λόγος του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη.

Η κυβέρνηση ξέρει ότι στην υπόθεση των Τεμπών βρίσκεται σε σημείο καμπής αν η δίκη δεν ξεκινήσει άμεσα. Γι αυτό και όπως όλα δείχνουν θα παίξει τα ρέστα της προκειμένου να κλείσει ένα μέτωπο που φαίνεται να την έχει στοιχειώσει.