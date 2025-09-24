Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση επιχειρεί να οδηγήσει την υπόθεση σε συγκάλυψη, επιβεβαιώνοντας –όπως αναφέρει– την εκτίμηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εξεταστικές «καταλήγουν σε συγκαλύψεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ως πρώτος μάρτυρας κλήθηκε ο νυν επικεφαλής του Οργανισμού, Δημήτρης Καββαδάς, αντί για πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στο σκάνδαλο. Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι ο κ. Καββαδάς απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις, επικαλούμενος τον πρόσφατο διορισμό του, και δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων τον Οκτώβριο, γεγονός που –κατά το κόμμα– εντείνει την ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ερώτηση του βουλευτή Χουσεΐν Ζεϊμπέκ σχετικά με το αν εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις τους υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκονται υπό δικαστικό έλεγχο. Ο κ. Καββαδάς, μετά από παύση μερικών δευτερολέπτων, απάντησε πως δεν γνωρίζει.

«Είναι προφανές ότι οι αγρότες δεν μπορούν να βασιστούν στον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξασφάλιση των επιδοτήσεών τους», καταλήγει η Νέα Αριστερά.