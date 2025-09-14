Όσα αναφέρει για την Ομάδα Αλήθειας στη δήλωσή του.

Με δήλωσή του ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Μανώλης Καπνισάκης, αναφέρεται στην Ομάδα Αλήθειας.

Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι: «Μετά τον «πόλεμο» διαστρέβλωσης της αλήθειας και δολοφονίας χαρακτήρων που επί χρόνια εξαπολύει (για λογαριασμό της ΝΔ) εναντίον όποιου δεν «συμμορφώνεται με τις υποδείξεις», η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά «τσεκούρια» τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Μια εβδομάδα νωρίτερα από το μνημόσυνο που κάνουν κάθε χρόνο ακροδεξιά μορφώματα και νεοναζιστικές οργανώσεις στον Μελιγαλά, η Ομάδα Αλήθειας (προφανώς για να μην ταυτιστεί ευθέως μαζί τους) δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο -«οδοιπορικό» δήθεν για να αποτίσει φόρο τιμής στους «σφαγιασθέντες από τους συμμορίτες κομμουνιστές».

Η αλήθεια όμως είναι ότι το μόνο που επιδιώκει, είναι αφενός η συσπείρωση της ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ κι αφενός το «ξέπλυμα» του σκανδάλου (που διερευνά η Οικονομική Εισαγγελία) της V&O και Blues Skies με πρωταγωνίστρια την ίδια, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι σε αυτήν (μεταξύ των οποίων και νυν Υπουργοί) φέρεται να πληρώνονταν από τρίτες εταιρείες μέσω τριγωνικών συναλλαγών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τον «πόλεμο» διαστρέβλωσης της αλήθειας και δολοφονίας χαρακτήρων που επί χρόνια εξαπολύει (για λογαριασμό της ΝΔ) εναντίον όποιου δεν «συμμορφώνεται με τις υποδείξεις», η Ομάδα Αλήθειας ξεθάβει πλέον τα ακροδεξιά «τσεκούρια» τεχνητής πόλωσης μήπως και αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά της προβλήματα.

Και σε αυτόν τον «πόλεμο» διχασμού και μισαλλοδοξίας που επιχειρεί, η Ομάδα Αλήθειας θα μείνει μόνη και απαξιωμένη».