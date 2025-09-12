Games
Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Προτείνει νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές, με διπλή καταχώρηση

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Προτείνει νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές, με διπλή καταχώρηση Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Σύστημα «διπλής κατοχύρωσης και καταχώρησης» κάθε ψήφου προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ένα νέο σύστημα, με διπλή καταχώρηση της ψήφου στις εκλογές, προτείνει η Πλεύση Ελευθερίας στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος, που θα παρουσιαστεί στις αρχές Νοεμβρίου, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Το πρόγραμμά μας θα είναι κοινωνιοκεντρικό και θα καλέσουμε την κοινωνία να το υιοθετήσει, να το επεξεργαστεί να το εμπλουτίσει», επεσήμανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αναφορικά με το νέο σύστημα ψηφοφορίας, δήλωσε: «Είμαστε στη χώρα που έχει σημαδευτεί από περιπτώσεις νοθείας από εκλογομαγειρέματα, στη χώρα όπου ο πολίτης έχει σοβαρή και βάσιμη αμφιβολία για το αν η ψήφος του μέτρησε τελικά και αν το αποτέλεσμα είναι έγκυρο. Εγκαθιδρύουμε ένα σύστημα διπλής κατοχύρωσης και καταχώρησης της ψήφου κάθε πολίτη, με κρυπτογραφημένη ψηφιακή καταχώρηση στο παραβάν, σε ειδικό μηχάνημα με οθόνη αφής και πλήρη διασφάλιση της μυστικότητας, της ανωνυμίας, της ασφάλειας, της εγκυρότητας και της ελευθερίας της ψήφου. Με ταυτόχρονη εκτύπωση του ψηφοδελτίου και των σταυρών που επέλεξε ο ψηφοφόρος. Το ψηφοδέλτιο αυτό θα μπαίνει σε φάκελο κλειστό και στη συνέχεια θα τοποθετείται από τον ίδιο τον ψηφοφόρο στην κάλπη. Τα δύο αποτελέσματα καταχώρησης στο ειδικό μηχάνημα και στην κάλπη θα πρέπει να συμπίπτουν απολύτως».

Η κυβερνητική πρόταση για τη δικαιοσύνη περιλαμβάνει «το τέλος της αδικίας, της αρνησιδικίας, κακοδικίας και της ατιμωρησίας των πολιτικών και των κυβερνητικών προσώπων για εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος της κοινωνίας, την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, της βουλευτικής ασυλίας, του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και λαϊκή συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης, μεικτά ορκωτά δικαστήρια με πλειοψηφία ενόρκων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της απονομής της δικαιοσύνης», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ, πλειστηριασμών και funds

Σχολίασε ότι στραγγαλίζεται η ελευθερία του Τύπου και προανήγγειλε την ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών για να υπηρετηθεί το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση. «Η Πλεύση Ελευθερίας στο πρόγραμμα και στις προθέσεις της, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο έχει την ανάσυρση και πλήρη έρευνα μέχρι τέλους για όλες τις ποινικές δικογραφίες, όλες τις θαμμένες υποθέσεις που η σημερινή εξουσία προσπαθεί να καταχωνιάσει: υποκλοπές, παρακολουθήσεις, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποθέσεις που θα φωτιστούν μέχρι τέλους».

Στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, οι προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας περιλαμβάνουν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και των funds που, όπως είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχουν καμία συνταγματική νομιμοποίηση.

Επίσης, περιλαμβάνει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, την κατάργηση και αναλογική μείωση του ΦΠΑ στις ακριτικές και πληγείσες περιοχές, την πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, βιοτέχνες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και την έμφαση στη νέα γενιά, την αποκέντρωση και την νησιωτικότητα.

Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, «ένα χρόνο πριν από την αποκάλυψη στο πανελλήνιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ποινικής δικογραφίας των Ευρωπαίων εισαγγελέων που διαβιβάστηκε στη Βουλή τον Ιούνιο του 2025», «είχε στα χέρια του και στη γνώση του πράγματα, γεγονότα, συνομιλίες και στοιχεία που είναι απολύτως απαγορευμένο να έχει πρόσβαση σε αυτά ένα κυβερνητικό στέλεχος» και «ήξερε ποιοι βουλευτές παρακολουθούνται, ποια στοιχεία έχουν προκύψει από τις παρακολουθήσεις αλλά και ότι οι παρακολουθήσεις γίνονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Δημοσιεύματα, συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εμφανίζουν τον κ. Μυλωνάκη να καλεί βουλευτές στο Μαξίμου και να τους ενημερώνει ότι ο πρωθυπουργός είχε την πρόθεση να τους κάνει υπουργούς, αλλά δεν θα γίνει αυτό γιατί παρακολουθούνται τα τηλέφωνά τους και έχουν προκύψει στοιχεία σε βάρος τους. «Αυτό σημαίνει κακουργηματική παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, της μυστικότητας των εισαγγελικών ερευνών, παρακολούθηση των λειτουργών που ερευνούν και διακύβευση της έρευνας και της ασφάλειάς τους». Σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και είναι και βαρετό».

Ακόμα, δήλωσε ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται μια εκτόξευση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην Πλεύση Ελευθερίας. Διαβεβαίωσε ότι η αποστολή της είναι να ενώσει την κοινωνία και συμπλήρωσε ότι «το κάλεσμα στην αντιπολίτευση δεν είναι ούτε πολιτική συνεργασία, ούτε κάποιου είδους συγχώνευση», αλλά «υπηρετεί αυτό που είναι αποστολή της αντιπολίτευσης: ο έλεγχος δηλαδή της κυβέρνησης και η προστασία της κοινωνίας».

«Εμάς μας αφορά κάθε συστράτευση και κάθε κοινή δράση στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής εντολής που έχουμε αυτή τη στιγμή της» δήλωσε, ενώ για το ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών με κόμματα σημείωσε: «Η Πλεύση Ελευθερίας δεν ιδρύθηκε προκειμένου να αρχίσει να διαπραγματεύεται συγκολλήσεις και τέτοιου είδους ανταλλάγματα».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

