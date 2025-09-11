Games
ΣΥΡΙΖΑ: Ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά Κομισιόν και φον ντερ Λάιεν

Η πρόταση δυσπιστίας μεταξύ άλλων επικρίνει τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατατέθηκε σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «η πρόταση δυσπιστίας, που κατατέθηκε από μια ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς, ζητά την παραίτηση του συνόλου του Σώματος των Επιτρόπων, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της έχουν εγκρίνει σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς καμία δημοκρατική εντολή, έχουν αποτύχει να αντιδράσουν στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και έχουν επιδείξει κατάφωρες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ειδικότερα, η πρόταση δυσπιστίας επικρίνει:

- τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ,

- την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur χωρίς τη στήριξη ή τη δημοκρατική εντολή των Ευρωπαίων πολιτών, και

- την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη κοινωνική και κλιματική κρίση, ειδικά μετά την έντονη οπισθοχώρηση που σημειώθηκε υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ατζέντας απλοποίησης».

Σε έκτακτη συνέντευξη Τυπου, νωρίτερα σήμερα η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Manon Aubry (La France Insoumise, Γαλλία), δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η απογοητευτική ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης δεν έκανε τίποτα για να επανορθώσει τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η φον ντερ Λάιεν μόλις μέσα σε έναν χρόνο θητείας. Αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα. Επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur χωρίς δημοκρατική εντολή. Επέβαλε λιτότητα και κοινωνικές δυσκολίες στους πολλούς, εξυπηρετώντας τους λίγους. Και εγκατέλειψε τη μετάβαση στην οικολογική οικονομία προς όφελος των εταιρικών κερδών. Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει».

Επίσης ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν (Die Linke, Γερμανία), δήλωσε : «Υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή απέτυχε σε κάθε επίπεδο. Οι αποτυχίες της στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ κόστισαν ακριβά στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η φον ντερ Λάιεν επέλεξε να παρακάμψει τους εκλεγμένους εκπροσώπους για να προωθήσει τις συμφωνίες Mercosur και Μεξικού. Το να πει κανείς ότι υπερέβη την εντολή της είναι επιεικές — κι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα την οδηγήσουμε σε λογοδοσία».

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Πρόταση δυσπιστίας από την Αριστερά κατά της φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο

Live η συνέντευξη Τύπου Σ. Φάμελλου στη ΔΕΘ

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

