ΣΥΡΙΖΑ: Ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά Κομισιόν και φον ντερ Λάιεν

Η πρόταση δυσπιστίας μεταξύ άλλων επικρίνει τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατατέθηκε σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «η πρόταση δυσπιστίας, που κατατέθηκε από μια ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς, ζητά την παραίτηση του συνόλου του Σώματος των Επιτρόπων, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της έχουν εγκρίνει σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς καμία δημοκρατική εντολή, έχουν αποτύχει να αντιδράσουν στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και έχουν επιδείξει κατάφωρες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ειδικότερα, η πρόταση δυσπιστίας επικρίνει:

- τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ,

- την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur χωρίς τη στήριξη ή τη δημοκρατική εντολή των Ευρωπαίων πολιτών, και

- την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη κοινωνική και κλιματική κρίση, ειδικά μετά την έντονη οπισθοχώρηση που σημειώθηκε υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ατζέντας απλοποίησης».

Σε έκτακτη συνέντευξη Τυπου, νωρίτερα σήμερα η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Manon Aubry (La France Insoumise, Γαλλία), δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η απογοητευτική ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης δεν έκανε τίποτα για να επανορθώσει τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η φον ντερ Λάιεν μόλις μέσα σε έναν χρόνο θητείας. Αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα. Επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur χωρίς δημοκρατική εντολή. Επέβαλε λιτότητα και κοινωνικές δυσκολίες στους πολλούς, εξυπηρετώντας τους λίγους. Και εγκατέλειψε τη μετάβαση στην οικολογική οικονομία προς όφελος των εταιρικών κερδών. Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει».

Επίσης ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν (Die Linke, Γερμανία), δήλωσε : «Υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή απέτυχε σε κάθε επίπεδο. Οι αποτυχίες της στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ κόστισαν ακριβά στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η φον ντερ Λάιεν επέλεξε να παρακάμψει τους εκλεγμένους εκπροσώπους για να προωθήσει τις συμφωνίες Mercosur και Μεξικού. Το να πει κανείς ότι υπερέβη την εντολή της είναι επιεικές — κι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα την οδηγήσουμε σε λογοδοσία».