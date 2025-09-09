Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

O ελληνικός αντίκτυπος της γαλλικής κρίσης

O ελληνικός αντίκτυπος της γαλλικής κρίσης Φωτογραφία: Christophe Ena/ AP
Η μεταδοτικότητα της γαλλικής κρίσης είναι πιθανή. Ειδικά, για τη χώρα μας, δεδομένη.

Πολιτική αστάθεια, δημοσιονομικό εκτροχιασμός, κοινωνική αναταραχή. Η Γαλλία βρίσκεται μπροστα στο δικό της 2012 αλλά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην ΕΕ, η πατρίδα του Διαφωτισμού, και αυτό την προστατεύει από μια ελληνικού τύπου τιμωρία. Η μεταδοτικότητα της γαλλικής κρίσης είναι πιθανή. Ειδικά, για τη χώρα μας, δεδομένη.

«Έχουμε εγκαταλείψει οριστικά την ευτυχισμένη Πέμπτη Δημοκρατία»

Ο Ντενί Μπαρανζέρ, καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris-Panthéon-Assas, θεωρεί την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ως τη λογική συνέπεια της «προσπάθειας ενός ανθρώπου να κυβερνά μόνος του, χωρίς πλειοψηφία ή πρόγραμμα». Κατά την ανάλυσή του, σε άρθρο στην εφημερίδα Le Monde, σημειώνει ότι η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει κινητοποίηση των μηχανισμών του κοινοβουλευτικού συστήματος.

«Αυτό που θέλουμε είναι επιτέλους να έχουμε μια κυβέρνηση που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις». Η συνδικαλίστρια Σοφί Μπινέ, μιλώντας στα γαλλικά ΜΜΕ, το ξεκαθάρισε: «Χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη», η πολιτική αστάθεια θα συνεχιστεί. Είναι ο Εμανουέλ Μακρόν που επιλέγει το θεσμικό χάος για να αποφύγει την αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών του. Το κοινό σημείο μεταξύ του Γκαμπριέλ Ατάλ, του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού είναι ότι οι κυβερνήσεις τους έπεσαν εξαιτίας της βίας των πολιτικών τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Από το «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στο «Να μη γίνουμε Γαλλία»

Μητσοτάκης: Από το «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στο «Να μη γίνουμε Γαλλία»

Πολιτική
Γαλλία: Ο Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν

Γαλλία: Ο Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν

Διεθνή
Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Οι υποψήφιοι διάδοχοι

Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Οι υποψήφιοι διάδοχοι

Διεθνή

Εχουν δίκιο και οι δύο, με το ερώτημα αν η Γαλλία «γίνεται το άρρωστο παιδί της ΕΕ» να κυριαρχεί στον ευρωπαϊκό τύπο. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή εκδηλώνεται σε μια συγκυρία γεωπολιτικής και γεωοικονομικής αποδυνάμωσης της ΕΕ.

Στη χώρα μας η πρώτη ανάγνωση που έγινε είναι αυτή που έκανε ο πρωθυπουργός κάνοντας της σύγκριση Ελλάδας και Γαλλίας για να υποστηρίξει ότι η πολιτική και οικονομική σταθερότητα είναι το εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευθεί, εννοώντας ότι το εγγυάται μόνο μια κυβέρνηση ΝΔ.

Είναι, όμως, έτσι;

Τη μεταδοτικότητα της γαλλικής κρίσης με επιπτώσεις στην στην οικονομία της ευρωζώνης τη θεωρούν δεδομένη οι περισσότεροι αναλυτές, εδώ και στις Βρυξέλλες. Σε συζητήσεις που κάνουν ευρωβουλευτές με ξένους συναδέλφους τους, όπως επίσης με στελέχη της Κομισιόν, διαπιστώνουν το μέγεθος της ανησυχίας για τον κίνδυνο ισχυρών κλυδωνισμών που θα υποχρεώσουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε πολιτικές λιτότητας. Κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος της ΕΚΤ με την επικεφαλής της, Κρ. Λαγκάρντ, να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της.

Ο ορίζοντας γίνεται ακόμη περισσότερο θολός επειδή ούτε στη Γερμανία η κυβέρνηση είναι ισχυρή, με τον καγκελάριο Φ. Μερτς να κάνει συνεχώς υποχωρήσεις για να επιτυγχάνει συμβιβασμούς στο κοινοβούλιο και την ακροδεξιά να ανεβαίνει. Τι θα συμβεί όταν, για να ανακόψει διαρροές προς τα δεξιά, επιδιώξει επιστροφή μεταναστών που έφτασαν στη Γερμανία μέσα από τις δευτερογενείς ροές στις χώρες πρώτης υποδοχής; Υποτίθεται ότι η Ελλάδα θα πει ένα σθεναρό «όχι»αλλά η σύγκρουση με τη Γερμανία ποτέ δεν είναι αναίμακτη για μια μικρή χώρα.

Αλλωστε, το ενδεχόμενο εκτίναξης της ακροδεξιάς στη Γαλλία είναι ισχυρό και αυτό εκ των πραγμάτων δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη και κάνει ακόμη πιο ανεξέλεγκτο τον άνεμο Τραμπ στην εδώ πλευρά του Ατλαντικού.

Το επιχείρημα ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση σε σύγκριση με τη Γαλλία είναι αστείο για όποιον έχει ταξιδέψει στο Παρίσι και έχει έστω ελάχιστη γνώση για τις υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους και τη λειτουργία των θεσμών.

Η διαπίστωση ότι η γαλλική κρίση θα υποχρεώσει τις Βρυξέλλες σε αναθεώρηση επεκτατικών πολιτικών και σε προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία μέσα σε μια πολιτική ατμόσφαιρα έκρηξης του ευρωπαϊκού τραμπισμού είναι, ίσως, πιο ρεαλιστική.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Μητσοτάκης: Από το «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στο «Να μη γίνουμε Γαλλία»

Μητσοτάκης: Από το «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στο «Να μη γίνουμε Γαλλία»

Πολιτική
Γαλλία: Ο Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν

Γαλλία: Ο Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν

Διεθνή
Το μετέωρο βήμα του Μακρόν και το στοίχημα της Αριστεράς: «Μπλοκάρετε τα πάντα» απαντούν οι πολίτες

Το μετέωρο βήμα του Μακρόν και το στοίχημα της Αριστεράς: «Μπλοκάρετε τα πάντα» απαντούν οι πολίτες

Διεθνή
Το Παρίσι σε πολιτική δίνη: Το γαλλικό χρέος και ο φόβος ενός ελληνικού déjà vu

Το Παρίσι σε πολιτική δίνη: Το γαλλικό χρέος και ο φόβος ενός ελληνικού déjà vu

Οικονομία

NETWORK

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

healthstat.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr