Γαλλία: Ο Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν

Την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν υπέβαλε ο Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Μετά την υποβολή της επιστολής παραίτησής του, ο πρώην πρωθυπουργός αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, το όχημα που μετέφερε τον Μπαϊρού βγήκε από τις πύλες του προεδρικού μεγάρου λίγο πριν από τις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος από σήμερα αναζητά τον πέμπτο πρωθυπουργό της θητείας του.

Χθες το βράδυ ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», έπειτα από την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, η οποία άντεξε μόλις εννέα μήνες.

Στην ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση καταψηφίστηκε, συγκεντρώνοντας μόλις 194 ψήφους υπέρ έναντι 364 κατά.

Η μεγάλη πρόκληση για τον Γάλλο πρόεδρο είναι να ορίσει έναν πρωθυπουργό που θα μπορέσει να αντέξει σε ένα κοινοβουλευτικό περιβάλλον χωρίς πλειοψηφία και έντονα κατακερματισμένο σε τρία μπλοκ: την αριστερή συμμαχία, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Πολλοί εκτιμούν ότι αυτή τη φορά ο Μακρόν δεν θα στραφεί στην κεντροδεξιά –καθώς οι προηγούμενες επιλογές του απέτυχαν– αλλά στους Σοσιαλιστές, με την προσδοκία να εξασφαλίσει στήριξη για τα νέα του μέτρα.

Ωστόσο, η διατήρηση της «ενότητας του κέντρου» αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν συνεχίζει την επιθετική της εκστρατεία. Παράλληλα, οι Les Républicains και οι Σοσιαλιστές εξακολουθούν να διαφωνούν ριζικά στην οικονομική πολιτική, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες, παρά τους φόβους για νέα κρίση στη γαλλική οικονομία.