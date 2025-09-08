«Φυτέψετε μια 9άρα σφαίρα στη σαύρα» - Οι καταγγελίες Άδωνι και η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

«Προκήρυξα 20 θέσεις για το νοσοκομείο Δράμας και πήγα να δω τι γίνεται με την παθολογική και αυτοί έλεγαν πως θέλουν να μου φυτέψουν σφαίρα» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Επίθεση στους εργαζομένους του νοσοκομείου Δράμας που παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που μετατράπηκε σε επεισόδια και είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η επίσκεψή του εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας παράλληλα το ΠΑΣΟΚ πως υποδαύλισε τα όσα έγιναν.

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ Τάσου Νικολαΐδη, κατηγόρησε τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων του Γ.Ν. Δράμας πως ενώ όπως είπε, τον επαινούσε παλαιότερα για τις προσπάθειες που κάνει για τη στελέχωση του νοσοκομείου, απηύθυνε κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχε τελικώς αυτή την εξέλιξη.

Μάλιστα κατήγγειλε τους εργαζόμενους του Γ.Ν. Δράμας πως άφησαν στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγους του να αναρτηθεί σχόλιο που ανέφερε τα εξής σύμφωνα με τον ίδιο: «Κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα που έχετε εκεί και φυτέψετε μια 9άρα σφαίρα στο κρανίο της σαύρας που θα έρθει για να πάτε καλύτερα».

Εν συνεχεία έστρεψε τα βέλη του προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Εγώ προκήρυξα 20 θέσεις για το νοσοκομείο Δράμας και πήγα να δω τι γίνεται με την παθολογική και αυτοί έλεγαν πως θέλουν να μου φυτέψουν σφαίρα. Και το ΠΑΣΟΚ Δράμας έβγαλε ανακοίνωση υπέρ τους. Το ΠΑΣΟΚ το επικρότησε όλο αυτό. Είχατε τα μούτρα ως ΠΑΣΟΚ Δράμας και δεν ντραπήκατε την ιστορία σας με όσα συνέβησαν στα μνημόνια».

Απαντώντας, ο Τάσος Νικολαΐδης είπε πως ήταν από τους πρώτους που καταδίκασαν τα επεισόδια. «Ήρθα εδώ για να διεκδικήσω, όχι να παίξω σε τηλεοπτικό παράθυρο. Ήμουν ο πρώτος που καταδίκασε όσα έγιναν στη Δράμα, αλλά με τη δική σας λογική και ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πάει στη ΔΕΘ γιατί είχε από έξω διαμαρτυρίες», είπε «καρφώνοντας» τον υπουργό Υγείας που δεν επισκέφτηκε τελικά το νοσοκομείο.

«Λέτε ότι σείς θα τρώγατε τη σφαίρα στο κεφάλι και είναι στη θέση του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης; Θα έπρεπε να είχε φύγει εάν κινδυνεύει ο υπουργός Υγείας», υποστήριξε αναφορικά με τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Μένω έκπληκτος που καταδικάζετε. Σας διαβάζω την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Δράμας που μιλά για προσχηματική αποχώρησή μου», είπε επανερχόμενος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ κατήγγειλε μάλιστα πως η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή «υποδαύλισε την ένταση, την ώρα που οι εργαζόμενοι όρμησαν δια της βίας στην αστυνομία».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως θα επισκεφτεί το νοσοκομείο μόνο εάν του στείλει πρόσκληση ο σύλλογος εργαζομένων και του εγγυηθεί πως δεν θα γίνει κάποιο επεισόδιο, ενώ ανέφερε απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ σε έντονο τόνο κλείνοντας, ότι «δεν θα αφήσω έτσι την υποκρισία σας. Να πάτε στους τραμπούκους και να τους πείτε να σταματήσουν τους τραμπουκισμούς».

«Αυτό δεν είναι πολιτική δημόσιας Υγείας αλλά πολιτική τραμπουκισμού»

Ο υπουργός Υγείας ήρθε και σε αντιπαράθεση με τον Νάσο Ηλιόπουλο, με φόντο το χαμό της 79χρονης στην Αίγινα, η οποία δεν μεταφέρθηκε ποτέ στο Κέντρο Υγείας ελλείψει διαθέσιμου ασθενοφόρου λόγω απουσίας οδηγού στη βάρδια.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς εγκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη πως δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και πως αντ’ αυτού τα βάζει με τους οδηγούς διατάσσοντας ΕΔΕ. «Αυτό δεν είναι πολιτική δημόσιας υγείας, αλλά πολιτική καταστολής, αυταρχισμού και τραμπουκισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε πως επειδή υπάρχουν τρεις οδηγοί και δεν γίνεται να είναι στο σημείο ένας ανά 8ωρο, κάτι που θα σήμαινε όπως είπε ότι δεν θα ξεκουράζονταν ποτέ, οι βάρδιες βγαίνουν «on call». «Πολλά τα από 8ωρα που βλέπετε είναι 8ωρα που είναι σπίτι τους με την υποχρέωση να έχουν ανοιχτό κινητό αν προκύψει κάτι επείγον. Έπρεπε να έχουν ανοιχτά τα κινητά. Η ΕΔΕ έγινε γιατί και οι 3 είχαν κλειστά τα κινητά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα κενά, είπε πως οι σχετικές προκηρύξεις βγήκαν άγονες. «Ένας να μας πάρει τηλέφωνο και να μας πει ότι είναι διαθέσιμος για οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα, τον προσλαμβάνουμε», είπε προσθέτοντας ότι «το 2014 όταν ήμουν υπουργός για μια θέση είχαμε 100 αιτήσεις. Σήμερα μπορεί να έχουμε και μηδέν γιατί έχουμε μειώσει κατά πολύ την ανεργία σε σχέση με τότε. Συνέπεια της επιτυχίας της ελληνικής οικονομάς είναι ότι δεν βρίσκουμε οδηγούς».