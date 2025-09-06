Η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές, όσα είπε για ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ (Liveblog)

Tους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης παρουσιάζει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία που πραγματοποιεί στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης.
Ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα σήμερα περιόδευσε σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ, ενώ αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης.
Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μεταδώσει LIVE το Dnews και αμέσως μετά θα υπάρξουν αναλύσεις από τον Θανάση Κουκάκη, από την Αλεξάνδρα Κλειδαρά και από τη Λώρα Ιωάννου.
{https://www.youtube.com/watch?v=L5jFI8dMg74}
LIVE
-
Για 500.000 φορολογούμενους20:32:47
«Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους και διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους» συμπλήρωσε ο Κ.Μητσοτάκης.
-
Τεκμήρια διαβίωσης - Μείωση 30%20:30:44
Για τα τεκμήρια διαβίωσης, ο Κ.Μητσοτάκης, τόνισε ότι μειώνονται κατα΄30%.
-
Για την προσωπική διαφορά20:29:46
«Τέλος η προσωπική διαφορά το 2027. Στο μισό θα είναι για το 2026».
«Πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές» πρόσθεσε ο Κ. Μητσοτάκης.
-
Για την Άμυνα20:28:29
«Διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων - ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ».
-
Αυξήσεις σε ένστολους20:27:43
«Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες: Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος. Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422» είπε επίσης ο Κ. Μητσοτάκης.
-
Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, αλλά όχι για όλους20:25:15
«Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας και έτσι μ,ειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για την πρώτη κατοικία, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.
Επίσης μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων
-
Μέτρα για το Στεγαστικό20:23:25
«Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων - Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ» επανέλαβε ο κ.Μητσοτσάκης προσθέτοντας: «Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων. Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία».
-
Φορολογία ενοικίων - Τι αλλάζει20:21:39
«Στο 25% ο φόρος για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ» είπε ο Κ.Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι είναι ανοιχτός για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις.
-
Για τους νέους20:18:58
«Το κράτος ακούει τους νέους και τους στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε κοντά σας».
-
Μηδέν φόρος για μέχρι 25 ετών20:16:54
Μηδενικό φόρο, ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης, για τους νέους έως 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
Ειδικότερα όπως είπε ο Κ. Μητσοτάκης:
Γενναία τομή υπέρ των νέων: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ
-
Αλλάζει και ο ενδοιάμεσος συντελεστής20:15:11
Ενδοιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44 % για εισοδήματα 40.000-60.000.
-
«Η Ώρα της Μεσαίας Τάξης και της Ελληνικής Οικογένειας»20:12:38
«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους - επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί
Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
-
Κοστολογημένες παρεμβάσεις20:11:47
Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες - οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.
Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων.
-
Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη20:11:03
Η παρέμβαση θα είναι ύψους 1,6 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη και τη νέα γενιά, με μόνιμη αύξηση εισοδήματος κάθε μήνα για οικογένειες και νέους.
Μειώνουμε όλους τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και θα υποχωρούν περισσότερα ανάλογα με τα παιδιά κάθε οικογένειας.
-
Μειώσαμε 72 επιβαρύνσεις20:08:36
«Μειώσαμε 72 επιβαρύνσεις», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης «γιατί πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία».
-
Από τον Οκτώβριο οι αυξήσεις στους ένστολους20:07:05
«Είναι κινήσεις που αποδεικνύουν ότι κάθε μέτρο εφαρμόζεται χωρίς να αμφισβητείται το δημοσιονομικό πλαίσιο».
-
Η στιγμή της άφιξης του Κ.Μητσοτάκη στο Βελλίδειο20:05:46
-
Πατάμε γκάζι για το 202720:04:26
«Βαδίζοντας στις επόμενες κάλπες, πατάμε γκάζι για το 2027. Για μια νέα 4ετία, με λιγότερα λάθη και περισσότερα αποτελέσματα».
-
Δεν κάνω εκπτώσεις...20:02:48
«Δεν κάνω εκπτώσεις στη θέση της χώρας μας».
-
Μειώσαμε φόρους20:01:44
«Μειώσαμε φόρους. Το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. Ενισχύουμε την κοινωνιά παρά το αυξημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα».
-
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
-
Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα19:59:37
«Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, στηρίζοντας τις ελληνικές οικογένειες».
-
Βάλαμε την Ελλάδα ψηλά19:58:17
Αναγνωρίζουμε με θάρρος τα λάθη μας και προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο. Αυτά τα 10 χρόνια χτίσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης και βάλαμε την Ελλάδα ψηλά. Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.
-
Δεν άλλαξε η αφοσίωσή μου19:56:51
«Δεν άλλαξε η αφοσίωσή μου, για μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και πως θα κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή»
-
Ξεκίνησε η ομιλία Μητσοτάκη19:56:12
«Είμαι εδώ με στόχο να μιλήσω για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτά έλεγα το 2016, τότε που συνυπογράφαμε τη συμφωνία - Αλήθειας».
-
«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά» - Το βασικό σύνθημα του Κ.Μητσοτάκη19:52:44
Το βασικό σύνθημα του Κ.Μηστοτάκη κατά τη σημερινή του ομιλία θα είναι «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά - Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!» θα είναι το κεντρικό σύνθημα της 89ης ΔΕΘ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό, όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις. Κυρ. Μητσοτάκης στη διοίκηση της ΔΕΘ: Σε καμιά άλλη πόλη δεν έχουν δοθεί τόσα κονδύλια, σε ποσοστό του ΑΕΠ, όσα στη Θεσσαλονίκη για έργα
Το κυρίως μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια νέα τομή με αιχμή τη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας, για όλους.
Το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης θα είναι κοντά στο 1,7 δισ.
Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για να δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.
Και στα μέτρα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δισ. μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025 με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός μισθώματος στους ενοικιαστές τον Νοέμβριο.
Ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η ελληνική οικονομία, με την πολιτική της κυβέρνησης, πάλι αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα. Πλεονάσματα που επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι σύντομος, στεκόμενος ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον (με τους πολέμους, την οικονομική ανασφάλεια, τους δασμούς κλπ) που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και την Ολλανδία.
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα.
-
Και η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα19:44:53
-
Ώρα ανακοινώσεων - Τα μέτρα19:42:28
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει σειρά μέτρων, υπέρ της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των συνταξιούχων και των πολιτών της περιφέρειας.
-
Εικόνες από το Βελλίδειο19:40:12
-
Αναλυτικά όσα μεταδίδει η ΕΡΤ19:37:23
Δείτε LIVE όσα μεταδίδει η ΕΡΤ
-
Σε εξέλιξη και οι πορείες στη Θεσσαλονίκη19:35:24
Δείτε ΕΔΩ το LIVE για τις πορείς και τις συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη
-
Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις19:33:47
Δείτε όσα έγραφε νωρίτερα στο Dnews η Λώρα Ιωάννου.
Δείτε ΕΔΩ
-
Έφτασε ο Κ.Μητσοτάκης στο Βελλίδειο19:32:17
Μόλις έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελλίδειο.
-
Δείτε Live την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ19:15:11
{https://www.youtube.com/watch?v=L5jFI8dMg74}
-