ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Η κυβέρνηση «ποντάρει» τα λεφτά της στο 1,7 δισ. παροχές με φόντο τα ποσοστά της ΝΔ.

Το σκηνικό πόλωσης έχει μεταφερθεί ήδη στη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός ποντάρει πολλά στην απήχηση που θα έχει στον κόσμο το πακέτο παροχών ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Όχι μόνο γιατί θέλει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα και να αφήσει πίσω του τα θέματα διαφθοράς και τα σκάνδαλα. Κυρίως για να αυξήσει τα ποσοστά της Ν.Δ που κυμαίνονται στην καλύτερη περίπτωση στο 27-28%. Θέλει πάση θυσία να δημιουργήσει δημοσκοπικό ανάχωμα σε μία σειρά από απειλές:

Στόχος το πακέτο παροχών να φρενάρει την δημοσκοπική κατηφόρα

Να μην κατρακυλήσει η Ν.Δ στο 25% και χάσει και το στοιχειώδες μπόνους.

Να προσεγγίζει το 30% και να κόψει την φόρα αρκετών δελφίνων που περιμένουν στην γωνία το στραβοπάτημα Μητσοτάκη.

Να δημιουργήσει την αίσθηση ότι η μία 3η τετραετία δεν είναι χαμένη ώστε να περιορίσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις που προκαλούν οι φήμες ότι έρχονται δύο νέα κόμματα: Ένα του Αλέξη Τσίπρα από τα αριστερά και ένα του Αντώνη Σαμαρά από τα δεξιά.

Θα απαντήσει σε Αλέξη Τσίπρα

Το επιτελείο του πρωθυπουργού έχουν καταλάβει καιρό τώρα ότι αρχίζει να δημιουργείται ένας ασφυκτικός κλοιός γύρω από την κυβέρνηση που κλείνει έξι χρόνια στην εξουσία δίνοντας την αίσθηση στους πολίτες ότι δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις σε καίρια προβλήματα.

Γι αυτό και ο Κ. Μητσοτάκης έχει προετοιμαστεί τόσο στην σημερινή ομιλία του όσο και στη αυριανή Συνέντευξη Τύπου να απαντήσει σε όλα και σε όλους.

Θα απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος σκοπίμως επέλεξε να μιλήσει ένα 24ωρο πριν από τον πρωθυπουργό σε εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη. Ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνον επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική αλλά κατέβασε και ιδεολογική και κυβερνητική πλατφόρμα ωσάν να έχει, ήδη, κάνει κόμμα.

Μπορεί για την κυβέρνηση η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα να πιστεύει ότι αποτελεί προνομιακό πεδίο χλευάζοντας το rebranding που επιχειρεί ο πρώην πρωθυπουργός , ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμονεύουν.

Έμμεση απάντηση στον Β. Μαρινάκη

Διότι στον παράγοντα Τσίπρα ήρθε να προστεθεί και ο παράγοντας Β. Μαρινάκης ο οποίος αν και επιχειρηματίας – πάλι από τη Θεσσαλονίκη- έκανε μία αμιγώς πολιτική ομιλία κατακεραυνώνοντας και αυτός με τη σειρά του την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κ. Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να απαντήσει ευθέως στον Β. Μαρινάκη. Συγκεκριμένα αναμένεται να απαντήσει στον επιχειρηματία δια της τεθλασμένης, δηλαδή μέσω του Αλέξη Τσίπρα. Ο λόγος είναι απλός. Δεν θέλει να τον καταστήσει συνομιλητή του.

Πιέσεις και από Ν. Ανδρουλάκη

Απέναντι του, όμως, ο Κ. Μητσοτάκης έχει και τον Ν. Ανδρουλάκη ο οποίος για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε εκλογές και ετοιμάζεται να καταθέσει – και αυτός στη ΔΕΘ- εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα.

Μεταρρυθμίσεις και άνοιγμα στην αντιπολίτευση

Για να δώσει την αίσθηση της προοπτικής ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα για σειρά μεταρρυθμίσεων οι οποίες ξεπερνούν τον εκλογικό χρόνο της τετραετίας και θα κάνει άνοιγμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητώντας συναίνεση σε θέματα που χαρακτηρίζονται εθνικά. Όπως η Παιδεία και η Υγεία. Φυσικά το άνοιγμα αυτό έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι προσχηματικό προκειμένου να τους εκθέσει στην κοινή γνώμη παρά ουσιαστικό.

Το εκλογικό δίλημμα

Ο πρωθυπουργός αφού εξαντλήσει όλα τα επιχειρήματα και κάνει και αυτοκριτική για όσα δεν έχει κάνει , θα επαναφέρει το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» με τον μανδύα της πολιτικής σταθερότητας.

Θα επικαλεσθεί τις σοβαρές αρρυθμίες που παρατηρούνται πολιτικά και γεωπολιτικά σε όλον τον κόσμο και θα θυμίσει στους πολίτες τα πλεονεκτήματα της σταθερής και μονοκομματικής κυβέρνησης.

Στα βασικά επιχειρήματα του η , ήδη, κατακερματισμένη αντιπολίτευση και τα αδιέξοδα που μπορεί να εγκυμονεί στην σταθερή πορεία της χώρας.