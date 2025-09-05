Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ανακοινώσεις «έκπληξη» αύριο για ΕΝΦΙΑ

Ανακοινώσεις «έκπληξη» αύριο για ΕΝΦΙΑ
Την κατάργηση ή την μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ακρητικές περιοχές είναι έτοιμος να ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τον ΕΝΦΙΑ να γονατίζει κάθε χρόνια τα ελληνικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει δια στόματος του πρωθυπουργού σε δραστική μείωση, ίσως και κατάργησή του, σε ακριτικές περιοχες.

Πρόκειται για ένα μέτρο «έκπληξη» που εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο φοροελαφρύνσεων που στοχεύει κυρίως στη στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων. Στην αιχμή των παρεμβάσεων θα μπουν οι κάτοικοι νησιών και παραμεθόριων περιοχών που αντιμετωπίζουν τόσο δημογραφικές όσο και οικονομικές πιέσεις.

Η προοπτική κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 2020, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την απαλλαγή 26 ακριτικών νησιών από τον φόρο, ωστόσο τώρα το σενάριο επανέρχεται πιο ενισχυμένο, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης αλλά και τη στήριξη περιοχών με αυξημένες ανάγκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η εφορία στέλνει εκκαθαριστικά σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Η εφορία στέλνει εκκαθαριστικά σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Οικονομία

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετα κίνητρα για την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της διαθεσιμότητας στέγης σε περιοχές όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι έντονο. Όπως τονίζει ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Πιερρακάκης, «η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ δεν είναι στις προτεραιότητες», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικών ελαφρύνσεων για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται αύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, με το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ να περιλαμβάνει μέτρα που, όπως σημειώνεται, θα αγγίξουν περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες.

Η φορολογική ανακούφιση στις ακριτικές περιοχές, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει όχι μόνο μια κίνηση με δημοσιονομικό αποτύπωμα αλλά και μια σαφή πολιτική δήλωση: ότι η στήριξη της περιφέρειας και ειδικά των πιο ευάλωτων σημείων του χάρτη παραμένει στον πυρήνα της κυβερνητικής ατζέντας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Σε κλοιό διαδηλωτών η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σε κλοιό διαδηλωτών η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ελλάδα
Σκληρό ροκ και πενταετές πρόγραμμα

Σκληρό ροκ και πενταετές πρόγραμμα

Παιχνίδια Εξουσίας
ΔΕΘ 2025: Όλες οι μειώσεις στη φορολογία στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

ΔΕΘ 2025: Όλες οι μειώσεις στη φορολογία στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Πολιτική
Ποιοι συνταξίδεψαν μαζί με τον Αλέξη και την Μπέττυ στη Θεσσαλονίκη

Ποιοι συνταξίδεψαν μαζί με τον Αλέξη και την Μπέττυ στη Θεσσαλονίκη

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

healthstat.gr
Ποια ώρα της ημέρας να καταναλώνετε υδατάνθρακες για απώλεια βάρους

Ποια ώρα της ημέρας να καταναλώνετε υδατάνθρακες για απώλεια βάρους

healthstat.gr
Η Ρωσία διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στη Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Περπάτημα: 6 τρόποι που ενισχύουν την καρδιά και την μακροζωία

Περπάτημα: 6 τρόποι που ενισχύουν την καρδιά και την μακροζωία

healthstat.gr
Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

healthstat.gr
Τραμπ: Μείωση 15% στους τελωνειακούς δασμούς των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Ιαπωνία

Τραμπ: Μείωση 15% στους τελωνειακούς δασμούς των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Ιαπωνία

ienergeia.gr
Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ienergeia.gr
Επίσκεψη Σ. Παπασταύρου στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά

Επίσκεψη Σ. Παπασταύρου στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά

ienergeia.gr