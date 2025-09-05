Ανακοινώσεις «έκπληξη» αύριο για ΕΝΦΙΑ

Την κατάργηση ή την μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ακρητικές περιοχές είναι έτοιμος να ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τον ΕΝΦΙΑ να γονατίζει κάθε χρόνια τα ελληνικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει δια στόματος του πρωθυπουργού σε δραστική μείωση, ίσως και κατάργησή του, σε ακριτικές περιοχες.

Πρόκειται για ένα μέτρο «έκπληξη» που εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο φοροελαφρύνσεων που στοχεύει κυρίως στη στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων. Στην αιχμή των παρεμβάσεων θα μπουν οι κάτοικοι νησιών και παραμεθόριων περιοχών που αντιμετωπίζουν τόσο δημογραφικές όσο και οικονομικές πιέσεις.

Η προοπτική κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 2020, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την απαλλαγή 26 ακριτικών νησιών από τον φόρο, ωστόσο τώρα το σενάριο επανέρχεται πιο ενισχυμένο, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης αλλά και τη στήριξη περιοχών με αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετα κίνητρα για την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της διαθεσιμότητας στέγης σε περιοχές όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι έντονο. Όπως τονίζει ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Πιερρακάκης, «η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ δεν είναι στις προτεραιότητες», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικών ελαφρύνσεων για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται αύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, με το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ να περιλαμβάνει μέτρα που, όπως σημειώνεται, θα αγγίξουν περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες.

Η φορολογική ανακούφιση στις ακριτικές περιοχές, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει όχι μόνο μια κίνηση με δημοσιονομικό αποτύπωμα αλλά και μια σαφή πολιτική δήλωση: ότι η στήριξη της περιφέρειας και ειδικά των πιο ευάλωτων σημείων του χάρτη παραμένει στον πυρήνα της κυβερνητικής ατζέντας.