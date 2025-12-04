Θεαματικά τα αποτελέσματα των αλλαγών, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τη διετία 2024-2025.

Τα αποτελέσματα των αλλαγών που έχουν γίνει τη διετία 2024-2025 στη Δικαιοσύνη, με σημαντικότερη τον νέο δικαστικό χάρτη, παρουσιάστηκαν στην ετήσια απολογιστική εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνη με θέμα «η ελληνική Δικαιοσύνη σε επιτάχυνση», που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί, βουλευτές και η ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι οι μεγάλες αλλαγές στη Δικαιοσύνη έγιναν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη συγκυρία αμφισβήτησης της ίδιας της δικαστικής εξουσίας από δυνάμεις που την ταυτίζουν σκόπιμα με την εκτελεστική εξουσία αλλά σε πείσμα κάθε άδικης κριτικής και αντιξοότητας η Δικαιοσύνη προχώρησε μεταρρυθμίζοντας και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία της και την ταχύτητά της στην απονομή του δικαίου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ρυθμό απονομής της Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη, ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα Πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Από 2 χρόνια δηλ. στον 1 χρόνο. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας, ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 4 χρόνια στον 1,5 χρόνο. Εντυπωσιακή είναι η βελτίωση στη Θεσσαλονίκη, όπου ο χρόνος έπεσε από 12 σε 7,5 μήνες, και σημαντική στον Πειραιά, από 12 σε 9 μήνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο εκτιμώμενος μέσος χρόνος απόφασης, εκτός Αθήνας, είναι 250 ημέρες. Επίδοση καλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος, που είχε τεθεί για το 2027, επιτυγχάνεται από το 2025, δύο χρόνια νωρίτερα.