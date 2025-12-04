«Η αναξιοπιστία και η διαφθορά την οποία μας χρεώνουν οι εταίροι μας δεν έτυχε. Ήταν αποτέλεσμα μίας πολιτικής επιλογής που έγινε τα τελευταία έξι χρόνια»

Καλεσμένος στην εκπομπή Morning Point του MEGA News με τους δημοσιογράφους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου ήταν το πρωί της Τρίτης ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «άκουσα με προβληματισμό και έκπληξη χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πόρτα είναι ανοικτή για τους αγρότες. Έως τώρα ήταν ανοικτή μόνο για τα γαλάζια στελέχη τα οποία φαίνεται να αλώνιζαν και στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να ήταν εκείνοι οι οποίοι διαπραγματεύονταν το ξεμπλοκάρισμα των ΑΦΜ και την καταχρηστική διανομή των επιδοτήσεων η οποία δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Η αναξιοπιστία και η διαφθορά την οποία μας χρεώνουν οι εταίροι μας και η ΕΕ, δεν έτυχε. Ούτε ήταν η σακατεμένη μοίρα μας που ήταν γραφτό να ακολουθηθεί. Ήταν αποτέλεσμα μίας πολιτικής επιλογής που έγινε τα τελευταία έξι χρόνια».



Επικαλέστηκε, παράλληλα, και μία μελέτη που ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «η οποία δείχνει την αύξηση των βοσκοτόπων τα οποία καταχρηστικά κατανέμονταν. Αν τη δείτε, το 2020 απογειώνεται και το 2022 πάει από ό,τι φαίνεται να την ελέγξει ο κ. Γεωργαντάς και μετά ξαναπογειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η κυβέρνηση είχε διαπιστώσει το πρόβλημα και ένας υπουργός είχε αντιληφθεί ότι κάτι πρέπει να γίνει, τον άλλαξαν και ήρθαν άλλοι υπουργοί που έκαναν εκείνα που έκαναν οι προηγούμενοι».

Κατηγόρησε, δε, στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «λέει ότι θα δώσει παραπάνω και δεν λέει ότι χρωστάει μισό δισ. από πέρυσι. Το ξεχνάει σκοπίμως. Δεν λέει ότι αυτό που επεφύλαξε στους έντιμους αγρότες ήταν μειωμένες ενισχύσεις, κατασχέσεις αγροτικής γης, μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ενώ το έχει δεσμευθεί από το 2019, μειωμένες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα και μειωμένη παραγωγή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-depat60r0pll?integrationId=40599y14juihe6ly}



Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τάσσεται υπέρ του κλεισίματος των δρόμων από τους αγρότες, ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να απευθύνουν τέτοιο ερώτημα αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα» και ξεκαθάρισε: «Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα πούμε στους αγρότες τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και το να τους κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία που έκλεισε τα σπίτια των αγροτών ότι κλείνουν τους δρόμους είναι κοινωνικός αυτοματισμός. Ο οργανωτής αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κυβέρνηση και είναι και εκείνη που έχει τα κλειδιά για τα μπλόκα. Το ΠΑΣΟΚ είναι δίπλα στους αγρότες και στηρίζει τα αιτήματά τους γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε και δημοσίευμα του TVXS που κάνει λόγο για σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, λέγοντας: «Σύμφωνα με τα όσα λέει, υπήρχαν εστίες που είχαν εκκενωθεί και φαίνεται να πληρώνονταν εταιρείες οι οποίες το δημοσίευμα λέει ότι έχουν σχέση με στελέχη της ΝΔ. Κάνουν αναφορά και για βουλευτή. Είναι πολύ κρίσιμο να απαντηθεί το αν συνέβαινε και εκεί πάρτι».

Στον απόηχο της χθεσινής παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε πως «μου έκανε αρνητική εντύπωση το ότι ο πρώην πρωθυπουργός αγκάλιασε και ταυτίστηκε με τη γραμμή της ΝΔ. Αντί να πει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι η κυβέρνηση, είπε ότι είναι η αντιπολίτευση. Υπήρξε συνολικά επίθεση στην αντιπολίτευση και απαξίωση των μέχρι πρότινος στενών συνεργατών, ενώ για την ασυμμετρία του πολιτικού συστήματος έχει πολύ σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Αυτός ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευση με 32% και πήγε στο 17% και δημιουργήθηκαν αυτοί οι όροι παντοδυναμίας του κ. Μητσοτάκη».

Έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και πρόσθεσε: «Εμείς δεν λέμε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εκλογές. Λέμε να φύγει στις επόμενες εκλογές. Είναι υπαρξιακή ανάγκη να φύγει άμεσα. Δεν έχει άλλο χρόνο η χώρα για πειράματα, ούτε για μια κυβέρνηση η οποία καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό».

Ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε τέλος, εάν ο Αλέξης Τσίπρας υιοθετεί επίσημα τη θέση του Γιώργου Χουλιαράκη ότι οι αιτίες της χρεοκοπίας της χώρας ξεκινούν το 2009-10, βγάζοντας από το «κάδρο» των ευθυνών τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική που οδήγησε στα μνημόνια.