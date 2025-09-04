Games
Πολιτική

Αχτσιόγλου: Το Δημόσιο δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για να μοιράζει η ΝΔ δουλειές στους φορείς της αγοράς

Αχτσιόγλου: Το Δημόσιο δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για να μοιράζει η ΝΔ δουλειές στους φορείς της αγοράς Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
«Στόχος της ΝΔ είναι ο εκβιασμός των δημοσίων υπαλλήλων», τόνισε η Αχτσιόγλου.

Προφάσεις εν αμαρτίαις χαρακτήρισε η Έφη Αχτσιόγλου το κυβερνητικό αφήγημα περί «βολεμένων που βλάπτουν το Δημόσιο».

«Ούτε η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε οι απολύσεις θα βελτιώσουν τις δομές και τις υπηρεσίες του Δημοσίου, την εξυπηρέτηση και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών», τόνισε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς σε εκδήλωση της «Ενωτικής Αγωνιστικής Εκκίνησης» στην ΑΔΕΔΥ.

«Στόχος της ΝΔ είναι η επένδυση στον κοινωνικό αυτοματισμό, ο εκβιασμός των δημοσίων υπαλλήλων, η συρρίκνωση του προσωπικού σε κρίσιμους τομείς και υπηρεσίες του Δημοσίου - παιδεία, υγεία, πρόνοια κ.λπ.- ώστε και πάλι το outsourcing και η ιδιωτικοποίηση να εμφανιστούν ως η μόνη λύση», συνέχισε.

«Το Δημόσιο δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για να μοιράζει η ΝΔ δουλειές στους φορείς της αγοράς. Το Δημόσιο υπάρχει για να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες», τόνισε και υπογράμμισε πως απαιτείται μια άλλη στρατηγική στην κατανομή των πόρων, στις εργασιακές σχέσεις, στο κοινωνικό κράτος, ενώ επεσήμανε πως είναι απαραίτητη η προγραμματική σύγκλιση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων.

