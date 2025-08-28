Δούκας για Ιμάμογλου: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Στεκόμαστε στο πλευρό του» (Βίντεο)

Τις φυλακές όπου κρατείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του δικτύου Eurocities.

Την αλληλεγγύη του στον προφυλακισμένο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέφρασε αντιπροσωπεία δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων, που επισκέφθηκαν τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται. Ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας, από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης δήλωσε πως «η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους».

{https://www.instagram.com/p/DN5oLrgEfX9/?img_index=1}

Μαζί με ομολόγους του μετέβησαν στις φυλακές για να παραδώσουν στον Εκρέμ Ιμάμογλου το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας». Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη συνάντηση και το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Ντιλέκ Κάγια.

Εκτός από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι της Βαρκελώνης, της Σόφιας, του Ζάγκρεμπ, της Ουτρέχτης, της Βουδαπέστης και της Τιμισοάρα και ανώτεροι αξιωματούχοι των δημοτικών Αρχών του Παρισιού και της Μαδρίτης. Την επίσκεψη διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Eurocities, που αποτελείται από περισσότερες από 200 πόλεις σε 38 χώρες.

Ο Εκρέμ Ιμάμομγου απάντησε στη χειρονομία των συναδέλφων του εκφράζοντας μέσω Χ την «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» του. Σημέιωσε επίσης ότι «η αλληλεγγύη τους ενισχύει τον αγώνα για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας».

{https://twitter.com/dk_imamoglu/status/1961061988907516040}