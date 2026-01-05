Συνάντηση είχε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με εκπροσώπους της ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΑΓΣΜΕ.

Σήμερα 5 Ιανουαρίου 2026, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) και της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδας (ΑΓΣΜΕ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Μετά από διάλογο των μερών υπήρξε κοινή άποψη στα εξής:

1. Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές και να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους που το επιθυμούν να προχωρήσουν στην επανίδρυσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

2. Διαπιστώνεται η υποχρηματοδότηση της Παιδείας εκ μέρους της Πολιτείας και τονίζεται η ανάγκη για ουσιαστική αύξηση των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Ο Δήμος Αθηναίων επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στη δημόσια εκπαίδευση και τη βούλησή του να συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς φορείς και γονείς για την ενίσχυση των σχολείων της πόλης.