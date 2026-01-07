Δεν μπορείς να λες είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα» είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων Τεμπών, κ. Παύλος Ασλανίδης, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου του Συλλόγου, κας Καρυστιανού, περί σύστασης νέου πολιτικού κόμματος.

Όπως τόνισε ο κ. Ασλανίδης, ο Σύλλογος συστάθηκε αποκλειστικά για την αναζήτηση της αλήθειας γύρω από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και όχι για κομματικούς σκοπούς. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κα Καρυστιανού φαίνεται να προωθεί προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις εξουσίας.

Αναφερόμενος στη δυνατότητα παραμονής της κας Καρυστιανού στην προεδρία, ο κ. Ασλανίδης επεσήμανε ότι ηθικά είναι ασυμβίβαστο να δηλώνει ταυτόχρονα πρόεδρος του Συλλόγου και υποψήφια για πολιτική δράση.Παράλληλα, ανεφερε «Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες». Υπογράμμισε ότι οι εκλογές στον Σύλλογο ενδέχεται να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τον Μάρτιο και η θητεία της προέδρου μπορεί να λήξει, ενώ επισήμανε ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν συμμερίζονται το εγχείρημά της.

Σχετικά με την επικείμενη επέτειο του δυστυχήματος, ο κ. Ασλανίδης διευκρίνισε ότι η κα Καρυστιανού μπορεί να συμμετάσχει ως γονέας, αλλά όχι σε πολιτικό πλαίσιο.

Σε ερώτηση για την εμπλοκή του Συλλόγου με το ΣΔΟΕ, ο αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την κίνηση «αυτογκόλ της κυβέρνησης» και δήλωσε αδυναμία να κατανοήσει την στοχοποίηση του Συλλόγου, ενώ τόνισε ότι στόχος τους παραμένει η αποκάλυψη της αλήθειας και όχι η προσωπική προβολή.

Τέλος, αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε την πίστη του ότι «με λίγο σπρώξιμο, η Δικαιοσύνη θα κάνει το αυτονόητο».