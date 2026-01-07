Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κανείς δεν έχει αναζητήσει τον 15χρονο μαθητή.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Χαλκίδα μετά τον θάνατο ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Υψηλή Γέφυρα τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Το παιδί, μαθητής Γυμνασίου, ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές, που αξιοποίησαν στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο του μαθητή καθώς δεν τον είχε αναζητήσει κανείς.

Στο σημείο της τραγωδίας σύμφωνα με το evima.gr εντοπίστηκαν ένα ηλεκτρικό πατίνι καθώς και το κινητό τηλέφωνο του νεαρού, στοιχεία που κινητοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Για αρκετές ώρες η ταυτότητά του παρέμενε άγνωστη, καθώς δεν είχε δηλωθεί κάποια εξαφάνιση στην ευρύτερη περιοχή. Τελικά, το κινητό τηλέφωνο έδωσε τις απαντήσεις, οδηγώντας στην ταυτοποίηση του παιδιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 15χρονο μαθητή Γυμνασίου, κάτοικο Χαλκίδας, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, με αποτέλεσμα να χάσει τραγικά τη ζωή του. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Όλα «δείχνουν» αυτοκτονία - Τι ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Το γεγονός προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο μαθητής δεν είχε αναζητηθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον πριν την τραγική πτώση, γεγονός που γεννά επιπλέον ερωτήματα.