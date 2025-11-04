Μετά τη συμπλοκή στη Χαλκίδα, ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Επτά άτομα έχουν συλληφθεί μετά από το οπαδικό επεισόδιο σε περιοχή της Χαλκίδας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο κατηγορείται ότι μετέβη στο σημείο της συμπλοκής μετά το περιστατικό και αλλοίωσε στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος ενώ κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα.

Σε βάρος των επτά συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Πώς συνέβη το οπαδικό επεισόδιο

Σύμφωνα με την αστυνομία τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο και άλλα 4 σε άλλο συνεπλάκησαν μεταξύ τους. Λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη προανάκριση προέκυψε πως οι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή είναι δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συμπλοκή τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.