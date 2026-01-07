Ώρα αποφάσεων από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μεγάλες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Κουμουνδούρου η δήλωση του Νίκου Φαραντούρη (ραδιόφωνο "Παραπολιτικών") για το τι είπε χθες στον Σωκράτη Φάμελλο, όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον κάλεσε τηλεφωνικά να δώσει εξηγήσεις για τις σχέσεις του με τη Μαρία Καρυστιανού.

Οι πληροφορίες μάλιστα της στήλης επιμένουν πως υπάρχουν πιέσεις στον Σωκράτη Φάμελλο να διαγράψει εντός της ημέρας τον ευρωβουλευτή του. «Το κόστος παραμονής θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος διαγραφής» λένε χαρακτηριστικά. Διαβάστε τι δήλωσε ο Νίκος Φαραντούρης ερωτηθείς αν μίλησε με τον κ. Φάμελλο για τις δηλώσεις του για την κα Καρυστιανού.

«Ναι με πήρε χθες το βράδυ και μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

Προς αναμονή εξελίξεων λοιπόν...

Β.Σκ.