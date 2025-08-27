Games
Πλεύρης: Πάνω από 1000 νέες απελάσεις - 80% μείωση των ροών στην Κρήτη

Πλεύρης: Πάνω από 1000 νέες απελάσεις - 80% μείωση των ροών στην Κρήτη Φωτογραφία: Eurokinissi
«Οι ροές στην Κρήτη παρουσίασαν μείωση κατά 80%».

Στοιχεία για το μεταναστευτικό έδωσε ο Θάνος Πλεύρης σε παρέμβαση του στην επιτροπή όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης. Ο κ. Πλεύρης γνωστοποίησε πως μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν πραγματοποιηθεί 808 απελάσεις, οικειοθελείς και αναγκαστικές, ενώ έως τα τέλη του μήνα προγραμματίζονται άλλες 250.

Παραλληλα, ανέφερε πως μετά από τα μέσα Ιουλίου όταν και ψηφίστηκε η τροπολογία για την αναστολή ασύλου, οι ροές στην Κρήτη παρουσίασαν μείωση κατά 80%, χάρη στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, καθώς και τις διπλωματικές κινήσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, σε 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσοι έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου, ενώ όλο τον Αύγουστο μέχρι τώρα αφίχθησαν όσοι σε μια μόνο μέρα τον Ιούλιο.

«Όταν μπαίνουν οι καραβιές με 2.500 κόσμο, έπρεπε να αντιδράσουμε», τόνισε, θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω αύξηση των επιστροφών. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ότι έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντες και Αίγυπτο.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

