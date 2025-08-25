Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Στ. Κασσελάκης: Οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την έρευνά της

Στ. Κασσελάκης: Οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την έρευνά της Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC
«Δεν θα ανεχτούμε αδιαφάνεια και υπόγειες διαδρομές. Δεν θα ανεχτούμε επίθεση στη δημοσιογραφία» τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ανάρτηση για την επίθεση που δέχτηκαν οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Ελίζα Τριανταφύλλου με αφορμή ρεπορτάζ που κάνουν, «ανέβασε» ο Στέφανος Κασσελάκης. Ειδικότερα στη δήλωσή του τονίζει ότι «οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την έρευνά της. Είναι η ασπίδα της Δημοκρατίας. Το οξυγόνο της» και καταλήγει πως ήδη «έχω στείλει ήδη σχετικές επιστολές:

-Στον Arnold Cassola, Πρόεδρο, του αδελφού κόμματος του Κινήματος Δημοκρατίας, Momentum στη Μάλτα.

-Στα κεντρικά της HSBC.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΣΗΕΑ: Αδιανόητη επίθεση κατά του Θανάση Κουκάκη

ΕΣΗΕΑ: Αδιανόητη επίθεση κατά του Θανάση Κουκάκη

Ελλάδα

-Στο Τμήμα Συμμόρφωσης της HSBC Μάλτας.

-Στους European Democrats.

Για να ενημερωθούν. Δεν θα ανεχτούμε αδιαφάνεια και υπόγειες διαδρομές. Δεν θα ανεχτούμε επίθεση στη δημοσιογραφία».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Ελλάδα 2025. Μάλτα 2017. Δύο διαφορετικές χρονικές περίοδοι.

Δύο διαφορετικές χώρες.

Όμως, η διαπλοκή τραπεζικού και πολιτικού συστήματος δεν γνωρίζει σύνορα και χρόνο.

Η HSBC Μάλτας πρόκειται να εξαγοραστεί από την CrediaBank, πρώην Attica Bank. Το πλειοψηφικό πακέτο ανήκει στη Thrivest των Μπάκου–Καϋμενάκη–Εξάρχου.

Οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Ελίζα Τριανταφύλλου έστειλαν ερωτήματα στις τράπεζες και στις εποπτικές αρχές.

Η απάντηση; Επίθεση. Απαξίωση. Συκοφαντία.

Τα ΜΜΕ των ιδιοκτητών της τράπεζας έβαλαν στο στόχαστρο τους ερευνητές δημοσιογράφους. Μαζί τους και «συνάδελφοί» τους από άλλα μέσα.

Το “σύστημα” επιστρατεύεται. Γιατί; Για να σωπάσουν οι ερωτήσεις που πονούν.

Για να φιμωθεί η έρευνα.

Έφτασαν στο σημείο να στείλουν fake news μέχρι και στους Times of Malta: Αρνήθηκαν ψευδώς ότι σε βάρος του Αλ. Εξάρχου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη σύμβαση 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Γιατί; Τι θέλουν να αποκρύψουν;

Η Τράπεζα Αττικής στήθηκε με δημόσιο χρήμα.

Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις κινήσεις της.

Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να τη χάρισε στους ιδιοκτήτες της, αλλά το μεγαλύτερο κεφάλαιο το έχει βάλει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση που ετοιμάζεται να εξαγοράσει μαλτέζικη τράπεζα, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί.

Πρόσφατα μίλησα με τη Μαρία Εφίμοβα, τη γυναίκα που αποκάλυψε πώς στη Μάλτα οι τράπεζες έγιναν όχημα για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Γιατί στη Μάλτα, το μαύρο πολιτικό χρήμα βρήκε καταφύγιο εκείνη την περίοδο.

Αυτές οι αποκαλύψεις οδήγησαν στη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia.

Η έρευνά της έδειξε το μέγεθος της διαφθοράς, της διαπλοκής. Και τους κινδύνους που διατρέχουν οι ανεξάρτητες φωνές.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την έρευνά της. Είναι η ασπίδα της Δημοκρατίας. Το οξυγόνο της.

Έχω στείλει ήδη σχετικές επιστολές:

-Στον Arnold Cassola, Πρόεδρο, του αδελφού κόμματος του Κινήματος Δημοκρατίας, Momentum στη Μάλτα.

-Στα κεντρικά της HSBC.

-Στο Τμήμα Συμμόρφωσης της HSBC Μάλτας.

-Στους European Democrats.

Για να ενημερωθούν. Δεν θα ανεχτούμε αδιαφάνεια και υπόγειες διαδρομές. Δεν θα ανεχτούμε επίθεση στη δημοσιογραφία.

Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες. Αυτά που έγιναν στη Μάλτα πριν περίπου 10 χρόνια δεν μπορεί να ξαναγίνουν.

Η Ελλάδα που θέλουμε είναι καθαρή. Δημοκρατική. Δίκαιη.

Και θα την υπερασπιστούμε».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Κίνημα Δημοκρατίας: Σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο από την επικείμενη συμφωνία Τουρκίας - Αιγύπτου

Κίνημα Δημοκρατίας: Σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο από την επικείμενη συμφωνία Τουρκίας - Αιγύπτου

Πολιτική
Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;»

Επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη: «Είστε υπουργός Υγείας ή Προπαγάνδας;»

Πολιτική
Κασσελάκης: Η επιλογή του Κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίζει ως εχθρό τη Ρωσία, ήταν επιζήμια

Κασσελάκης: Η επιλογή του Κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίζει ως εχθρό τη Ρωσία, ήταν επιζήμια

Πολιτική
Κασσελάκης: Πελετίδης, πυροσβέστες, εθελοντές ήταν στη φωτιά - Γιατί δεν πήγαν οι υπουργοί και ο Μητσοτάκης;

Κασσελάκης: Πελετίδης, πυροσβέστες, εθελοντές ήταν στη φωτιά - Γιατί δεν πήγαν οι υπουργοί και ο Μητσοτάκης;

Πολιτική

NETWORK

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

healthstat.gr