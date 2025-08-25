Στ. Κασσελάκης: Οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την έρευνά της

«Δεν θα ανεχτούμε αδιαφάνεια και υπόγειες διαδρομές. Δεν θα ανεχτούμε επίθεση στη δημοσιογραφία» τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Ελλάδα 2025. Μάλτα 2017. Δύο διαφορετικές χρονικές περίοδοι.

Δύο διαφορετικές χώρες.

Όμως, η διαπλοκή τραπεζικού και πολιτικού συστήματος δεν γνωρίζει σύνορα και χρόνο.

Η HSBC Μάλτας πρόκειται να εξαγοραστεί από την CrediaBank, πρώην Attica Bank. Το πλειοψηφικό πακέτο ανήκει στη Thrivest των Μπάκου–Καϋμενάκη–Εξάρχου.

Οι δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης και Ελίζα Τριανταφύλλου έστειλαν ερωτήματα στις τράπεζες και στις εποπτικές αρχές.

Η απάντηση; Επίθεση. Απαξίωση. Συκοφαντία.

Τα ΜΜΕ των ιδιοκτητών της τράπεζας έβαλαν στο στόχαστρο τους ερευνητές δημοσιογράφους. Μαζί τους και «συνάδελφοί» τους από άλλα μέσα.

Το “σύστημα” επιστρατεύεται. Γιατί; Για να σωπάσουν οι ερωτήσεις που πονούν.

Για να φιμωθεί η έρευνα.

Έφτασαν στο σημείο να στείλουν fake news μέχρι και στους Times of Malta: Αρνήθηκαν ψευδώς ότι σε βάρος του Αλ. Εξάρχου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη σύμβαση 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Γιατί; Τι θέλουν να αποκρύψουν;

Η Τράπεζα Αττικής στήθηκε με δημόσιο χρήμα.

Και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις κινήσεις της.

Γιατί μπορεί η κυβέρνηση να τη χάρισε στους ιδιοκτήτες της, αλλά το μεγαλύτερο κεφάλαιο το έχει βάλει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση που ετοιμάζεται να εξαγοράσει μαλτέζικη τράπεζα, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί.

Πρόσφατα μίλησα με τη Μαρία Εφίμοβα, τη γυναίκα που αποκάλυψε πώς στη Μάλτα οι τράπεζες έγιναν όχημα για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Γιατί στη Μάλτα, το μαύρο πολιτικό χρήμα βρήκε καταφύγιο εκείνη την περίοδο.

Αυτές οι αποκαλύψεις οδήγησαν στη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia.

Η έρευνά της έδειξε το μέγεθος της διαφθοράς, της διαπλοκής. Και τους κινδύνους που διατρέχουν οι ανεξάρτητες φωνές.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και την έρευνά της. Είναι η ασπίδα της Δημοκρατίας. Το οξυγόνο της.

Έχω στείλει ήδη σχετικές επιστολές:

-Στον Arnold Cassola, Πρόεδρο, του αδελφού κόμματος του Κινήματος Δημοκρατίας, Momentum στη Μάλτα.

-Στα κεντρικά της HSBC.

-Στο Τμήμα Συμμόρφωσης της HSBC Μάλτας.

-Στους European Democrats.

Για να ενημερωθούν. Δεν θα ανεχτούμε αδιαφάνεια και υπόγειες διαδρομές. Δεν θα ανεχτούμε επίθεση στη δημοσιογραφία.

Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες. Αυτά που έγιναν στη Μάλτα πριν περίπου 10 χρόνια δεν μπορεί να ξαναγίνουν.

Η Ελλάδα που θέλουμε είναι καθαρή. Δημοκρατική. Δίκαιη.

Και θα την υπερασπιστούμε».