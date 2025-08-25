Games
ΕΣΗΕΑ: Αδιανόητη επίθεση κατά του Θανάση Κουκάκη

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τις επιθέσεις που δέχτηκε ο Θανάσης Κουκάκης, μέσω ανώνυμων δημοσιευμάτων.

Την αδιανόητη επίθεση από ανώνυμα μάλιστα δημοσιεύματα που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης καταγγέλλει η ΕΣΗΕΑ. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός από τα ανώνυμα δημοσιεύματα, τα οποία «στοχοποιούν δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους, επειδή δηλαδή κάνουν ερωτήσεις». Και συνεχίζει: «Υπενθυμίζουμε, ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει να δίδεται η δυνατότητα απάντησης στα πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο ρεπορτάζ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει έντονο προβληματισμό για δημοσιεύματα, πολλώ δε μάλλον όταν είναι ανώνυμα, τα οποία στοχοποιούν δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους, επειδή δηλαδή κάνουν ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε, ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει να δίδεται η δυνατότητα απάντησης στα πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο ρεπορτάζ.

Θεωρούμε αδιανόητη την επίθεση εναντίον του Θανάση Κουκάκη, με αφορμή ερωτήσεις που απηύθυναν με την Ελίζα Τριανταφύλλου στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, για λογαριασμό του inside story και μάλιστα πριν καν υπάρξει δημοσίευμα.

Το τεκμηριωμένο ρεπορτάζ και η τήρηση της δεοντολογίας είναι υποχρέωση όλων των δημοσιογράφων, είτε πραγματοποιούν έρευνα είτε ασκούν κριτική σε αυτούς που την πραγματοποιούν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

