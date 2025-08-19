Νέα Αριστερά: Υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας η εξαγορά της ΕΛΒΟ

Για ξεπούλημα στρατηγικών βιομηχανιών κάνει λόγο η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας την εξαγορά στης ΕΛΒΟ.

«Η πλήρης εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον ισραηλινό όμιλο SK Group δεν αποτελεί «επένδυση» αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στο ξεπούλημα κρίσιμων δημόσιων υποδομών και στρατηγικών βιομηχανιών» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Σημειώνει ακόμα πως «η απώλεια της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα χέρια υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας».

»Δεν αποτελεί όμως ένα απλό ξεπούλημα, αλλά άλλη μία πράξη συνενοχής του καθεστώτος Μητσοτάκη με την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Την ώρα της σφαγής η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ώρα που η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να κάνει μπίζνες με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, προσδένει τη χώρα στο άρμα του Ισραήλ, προχωρώντας σε μια εθνικά επιζήμια επιλογή που χαρίζει νευραλγικούς τομείς με όρους υποτέλειας» προσθέτει η ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά καταλήγει καταγγέλλοντας πως «αυτή την πολιτική και δεσμεύεται να αγωνιστεί για τον δημόσιο έλεγχο σε στρατηγικούς κλάδους, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη».