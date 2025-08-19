Ο Όμιλος SK έγινε ο αποκλειστικός μέτοχος της ΕΛΒΟ

O Όμιλος SK ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει την εμπειρία του στον αμυντικό τομέα και στη διαχείριση βιομηχανικών υποδομών.

Ο Όμιλος SK απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) και καθίσταται πλέον ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της εταιρείας, πέντε χρόνια μετά την απόκτηση της εταιρείας από την κοινοπραξία των ισραηλινών εταιρειών Plasan και SK Group, έναντι 3 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΒΟ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στην παραγωγή στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού και διαθέτει εγκαταστάσεις συναρμολόγησης και συντήρησης.

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της την κατασκευή τεθωρακισμένων μεταφοράς προσωπικού Leonidas, οχημάτων Mercedes-Benz G-Class που παραμένουν σε χρήση από τον Ελληνικό Στρατό, φορτηγών Steyr, καθώς και εξειδικευμένων οχημάτων και λεωφορείων για δημόσιες υπηρεσίες και την πολιτική προστασία. Σημαντική θεωρείται και η πιστοποιημένη γραμμή παραγωγής αρμάτων Leopard 2 HEL.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος SK ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει την εμπειρία του στον αμυντικό τομέα και στη διαχείριση βιομηχανικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και των εξαγωγών. Πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή βάση του Ομίλου στην Ευρώπη.

«Η απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στα στρατηγικά μας σχέδια ανάπτυξης και εμβαθύνει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου SK, Ronen Hamudot. «Βλέπουμε δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ και δεσμευόμαστε να τη μετατρέψουμε σε διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών».