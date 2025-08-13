Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: Να κάτσει στο κλιματιστικό της

Η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο Mega ισχυρίστηκε πως το πρόβλημα είναι πως η χώρα μας «υστερεί στο θέμα των εθελοντών». Έφερε μάλιστα ως αντιπαράδειγμα τη Γερμανία και την Αυστρία, χώρες που ακολουθούν εντελώς διαφορετική πολιτική σε σχέση με τη δική μας.

Αντιδράσεις, την ώρα της φωτιάς, έχει προκαλέσει η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, με τις δηλώσεις της.

Η οργισμένη απάντηση από τους εποχικούς πυροσβέστες:

Όπως έγραψαν σε ανάρτησή τους στη σελίδα τους στο Facebook: «Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν”, ενώ τόνισαν δικαίως, πως “δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική».

