«Ποιος της δίνει τον αέρα να προσβάλει του ευρωπαϊκούς θεσμούς με αυτό τον τρόπο; Είναι αυτή φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η κ. Βούλτεψη είναι η φωνή του κ. Μητσοτάκη στα media, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρει, καλεί τον πρωθυπουργό να την αποδομικάσει.

«Η κ. Σοφία Βούλτεψη, βγαίνει στα κανάλια επαναφέροντας στο προσκήνιο την άθλια κυβερνητική προπαγάνδα εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κ. Κοβέσι προσωπικά. Η ίδια εμπιστεύεται μόνο τον ΟΛΑΦ, λέει. Ποιος της δίνει τον αέρα να προσβάλει του ευρωπαϊκούς θεσμούς με αυτό τον τρόπο; Είναι αυτή φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση;» προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζει λέγοντας πως «προφανώς, για την κ. Βούλτεψη, όταν μια έρευνα σκανδάλων δεν συμφέρει την κυβέρνηση, τότε οι θεσμοί της Δικαιοσύνης που τη διεξάγουν είναι τοξικοί, αναξιόπιστοι και εχθρικοί για τη χώρα μας. Φωνάζει ο κλέφτης… Το γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεμπρόστιασε την κυβέρνηση με τις αποκαλύψεις για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας τουλάχιστον αμήχανη την ελληνική Δικαιοσύνη».

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ακόμα πως «γεγονός είναι και ότι οι αγρότες, που τους στέρησαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο και της διακοπής των αποζημιώσεων, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, σε μια περίοδο που πλήττονται, επίσης, από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Μήπως και γι’ αυτό φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντί της κυβερνητικής διαχείρισης, της γαλάζιας διαφθοράς και της απαξίωσης των θεσμών της Δικαιοσύνης και του Κοινοβουλίου;».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «η κ. Βούλτεψη είναι η φωνή του κ. Μητσοτάκη στα media. Αλλιώς ας της αποσύρει από τα media και ας την αποδοκιμάσει».