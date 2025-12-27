Δείτε σε βίντεο τον καβγά που ξέσπασε στο πάνελ.

Καβγάς σημειώθηκε σε πρωινή εκπομπή του Action 24, ανάμεσα στον Χρήστο Γιαννούλη και τη Σοφία Βούλτεψη, με αποτέλεσμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να αποχωρήσει από τη συζήτηση, στην οποία συμμετείχε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Ο κ. Γιαννούλης ασκούσε κριτική για τις χειμερινές διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού, εν μέσω μπλόκων, η Σοφία Βούλτεψη, τον διέκοψε αναφέροντας ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει διακοπές κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας διακοπής θα αποχωρήσει, σχολιάζοντας πως: «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα». Έπειτα, η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη συνέχισε τις παρεμβάσεις της, με αποτέλεσμα ο κ. Γιαννούλης να ανακοινώσει την αποχώρησή του λέγοντας «Παιδιά γεια σας» κι εκείνη να του απαντά: «Γεια σου Χρήστο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8tdqfddu01?integrationId=40599y14juihe6ly}