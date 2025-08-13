Games
Την αποπομπή Βούλτεψη ζητά η Νέα Αριστερά

Την αποπομπή Βούλτεψη ζητά η Νέα Αριστερά
«Ο πρωθυπουργός της, μέχρι τώρα, παρακολουθούσε ως άλλος Νέρων από τη βίλα του στα Χανιά τη χώρα να καίγεται», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών, την ώρα που οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη και καταγγέλλουν την απουσία μέσων και προσωπικού», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, ζητώντας την αποπομπή της βουλεύτριας από την ΚΟ της ΝΔ.

«Παράλληλα ο πρωθυπουργός της, μέχρι τώρα, παρακολουθούσε ως άλλος Νέρων από τη βίλα του στα Χανιά τη χώρα να καίγεται. Ας αποφασίσει όμως έστω τώρα την αποπομπή της Βούλτεψη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ - αν και γνωρίζουμε ότι ένας πρωθυπουργός που πνίγεται στην αναλγησία και το ψέμα δεν έχει πια ούτε ντροπή, ούτε φραγμούς», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Σε πύρινο κλοιό Πάτρα και Φιλιππιάδα - Νέο «112» στην Χίο

Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Προκλητική δήλωση Βούλτεψη εν μέσω πύρινης λαίλαπας: «Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι εθελοντές»

Πολιτική
Νέα Αριστερά για φωτιές: Αυτή είναι η «θωράκιση» της κυβέρνησης, χωριά εκκενώνονται, περιουσίες και δάση να καταστρέφονται

Πολιτική
Ένα μικρό «θαύμα» στις στάχτες της Κερατέας

Ελλάδα
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Έρευνα

Πολιτική

NETWORK

Ουκρανία: Πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Χρηματοδότηση ύψους 24 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών

ienergeia.gr
Πώς θα αναγνωρίσετε γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο – Το τεστ ΒΕ-FAST που σώζει ζωές

healthstat.gr
Μπ. Νετανιάχου: Το Ιράν διατηρεί 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, παρά τους βομβαρδισμούς

ienergeia.gr
Σοκάρει νέα μελέτη: Η χρήση κινητών smartphone από μικρή ηλικία αυξάνει σημαντικά τις αυτοκτονικές σκέψεις

healthstat.gr
Ένα εμβόλιο βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος

healthstat.gr
Πυροσβεστική: 152 νέες πυρκαγιές σε 48 ώρες

ienergeia.gr
Γιγαντώνονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ: Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

healthstat.gr