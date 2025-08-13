Την αποπομπή Βούλτεψη ζητά η Νέα Αριστερά

«Ο πρωθυπουργός της, μέχρι τώρα, παρακολουθούσε ως άλλος Νέρων από τη βίλα του στα Χανιά τη χώρα να καίγεται», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών, την ώρα που οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη και καταγγέλλουν την απουσία μέσων και προσωπικού», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, ζητώντας την αποπομπή της βουλεύτριας από την ΚΟ της ΝΔ.

«Παράλληλα ο πρωθυπουργός της, μέχρι τώρα, παρακολουθούσε ως άλλος Νέρων από τη βίλα του στα Χανιά τη χώρα να καίγεται. Ας αποφασίσει όμως έστω τώρα την αποπομπή της Βούλτεψη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ - αν και γνωρίζουμε ότι ένας πρωθυπουργός που πνίγεται στην αναλγησία και το ψέμα δεν έχει πια ούτε ντροπή, ούτε φραγμούς», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.