Προκλητική δήλωση Βούλτεψη εν μέσω πύρινης λαίλαπας: «Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι εθελοντές»

Για την Σοφία Βούλτεψη το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πυροσβεστών, αλλά η έλλειψη... εθελοντών.

Αν και η Σοφία Βούλτεψη διευκρίνισε πως «δεν θέλει πάνω στην στάχτη και τον ανθρώπινο πόνο να υποστηρίξει την κυβέρνηση», εμφανίστηκε εν μέσω πύρινης λαίλαπας ικανοποιημένη που δεν είχαμε νεκρούς, «δεν έπεσαν αεροπλάνα και δεν χάσαμε πιλότους μας».

Μιλώντας στο Mega, η βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε πως «είχαμε τόσες πολλές πυρκαγιές συγχρόνως σε συνθήκες μεγάλου καύσωνα, μεγάλης ξηρότητας [...] και συνέβη αυτή η τραγωδία», κι αυτό ενώ «έχεις 4.850 πυροσβέστες στο μέτωπο, μαζί με αστυνομικούς, τον στρατό και το Λιμενικό».

Στη συνέχεια μάλιστα έκανε μια ακόμη πιο «αμφιλεγόμενη» δήλωση, υποστηρίζοντας πως το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι η έλλειψη πυροσβεστών, αλλά εθελοντών.

Μάλιστα ήρθε προετοιμασμένη και με σχετικά στοιχεία τρίτων χωρών, όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ.

Στη Γερμανία - όπως σημείωσε - υπάρχουν 1 εκατ. ανθρωποι προσωπικό για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και οι 65.000 μόνιμοι.

«Πιστεύω πια, όπως είναι η κατάσταση, πως αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε "θα έχει τη στολή, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο" πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν [οι εθελοντές]».

Στην αντίρρηση δημοσιογράφου πως «δεν μπορεί να στηριχθεί ένα κράτος στους εθελοντές», έδωσε μάλιστα της εξής αφοπλιστική απάντηση: «Να! στηρίζεται! Στην Αμερική το 75% είναι εθελοντές».